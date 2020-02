La tendenza di fare chemsex è molto pericolosa: si parla di sesso e droghe, ecco in cosa consiste e perché non va assolutamente provata.

Con il libero circolare delle idee e delle notizie sui social e sui giornali spesso arriviamo conoscenza di tendenze particolari. Alcune sono innocue come la famosa Ice Bucket Challenge. Altre invece possono portare a conseguenze gravi. Come la mania di scattarsi foto pazzesche, ma da luoghi estremamente pericolosi come sopra le gru. Ora sappiamo di una nuova tendenza che circola soprattutto tra i giovani: il chemsex.

Cos’è il chemsex

Si tratta, come riporta Cosmopolitan, di una tendenza particolare ossia quella di fare sesso dopo aver assunto delle droghe. Si chiama Chemsex e spesso, chi lo pratica, non sa nemmeno che tipo di effetti potrebbe provocare quella specifica sostanza assunta. Come prima cosa dovete ricordarvi che qualsiasi droga se assunta potrebbe avere delle gravi conseguenze sul vostro corpo e, se è considerata illegale, c’è un motivo. Alcune sostanze possono avere degli effetti indesiderati sul vostro corpo e quindi dovete sapere cosa state prendendo (anche se non dovreste proprio prendere nessun droga). Si parla di piacere concentrato e aumentato con il chemsex, ossia il sesso chimico, ma chiaramente è molto pericoloso e preoccupante.

I pericoli che comporta

Prima di tutto porta con sé la ricerca di partner occasionali, in secondo luogo spesso essendo sotto effetto di droghe non si pensa alle protezioni e le malattie sessualmente trasmissibili aumentano. Inoltre le droghe sono sempre rischiose. Le sostanze psicoattive non possiamo sapere che effetto avranno su di noi. Ognuno è diverso e se anche su qualcuno possono essere innocue su altri invece possono comportare anche gravi problemi. Inoltre il paradosso è che spesso alcune di queste droghe usate per il chemsex interferiscono con l’erezione che potrebbe non arrivare proprio.

Inoltre le droghe non sappiamo mai da dove provengono, la chimica non è un gioco e quindi potrebbero anche essere tagliate male con chissà quale altro elemento e causare danni anche permanenti. Inoltre quando si assume una droga la nostra percezione del pericolo diminuisce e rischiamo di farci o farci fare del male senza riuscire a reagire.