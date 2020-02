Chi è Gaia Lucariello: età, figli e lavoro della moglie di Simone Inzaghi

Gaia Lucariello è la moglie di Simone Inzaghi: di seguito vi diciamo la sua età, quanti figli ha e qual è il lavoro della donna

Gaia è la moglie di Simone Inzaghi: i due si sono sposati nel 2018 dopo ben otto anni di fidanzamento. L’allenatore della Lazio era reduce dal matrimonio con Alessia Marcuzzi e con Gaia ha ritrovato il sorriso. La Lucariello potrebbe presto diventare la donna più felice e ambita d’Italia, dato che il suo Simone allena la Lazio ed è in piena corsa per lo scudetto. La stagione dell’armata biancoceleste non ha precedenti: Inzaghi ha ottenuto ben venti risultati utili consecutivi ed è ad un punto dalla Juventus capolista. Se qualcuno non conoscesse i segreti della moglie dell’allenatore biancoceleste, di seguito vi diciamo la sua età, quanti figli ha e qual è il suo lavoro.

Chi è Gaia Lucariello?

La Lucariello, oltre ad essere la moglie di Simone Inzaghi, è anche un’imprenditrice di successo. Nata a Roma il 26 febbraio del 1983, la donna ha 37 anni e qualche anno fa ha lanciato un’idea totalmente innovativa nel nostro paese. Prendendo spunto dagli Stati Uniti, la Lucariello ha lanciato in Italia la moda delle “borse in affitto”. La donna ha creato un’azienda di successo che oggi consente a tutte le donne di poter noleggiare le borse griffate che hanno sempre sognato. La romana è stata aiutata dal marito e da amiche come Alessia Ventura, Roberta Ruiu e soprattutto Alessia Marcuzzi. Tra le due donne c’è un bel rapporto: la conduttrice televisiva ed ex moglie di Inzaghi è stata una delle testimone di nozze di Gaia e Simone. La Lucariello è anche laureata in Scienze della comunicazione e qualche anno fa ha salvato una bambina di nove mesi in spiaggia a Sabaudia praticandole la manovra di disostruzione pediatrica. È proprio vero: dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna. Gaia e Simone, come abbiamo già detto, si sono sposati nel 2018 dopo otto anni di fidanzamento ed hanno avuto un figlio, Lorenzo. Di recente però, in occasione del suo compleanno, ha annunciato di aspettare un altro bambino.

Gaia è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove conta circa settantottomila seguaci. Sul suo profilo social, la donna pubblica scatti di famiglia e foto legate alla sua vita e alla sua carriera. La Lucariello nei prossimi mesi si preparerà ad accogliere il nuovo arrivato, sperando che il papà possa regalargli uno scudetto cucito sul petto.