Don Matteo 12, anticipazioni del 27 febbraio: scopriamo insieme la trama e gli special guest di questa sesta puntata in onda dalle 21.20 su Rai 1

Una nuova e attesissima puntata per il parroco di Spoleto, che ancora una volta si troverà ad aiutare il comando dei Carabinieri, nella risoluzione di nuovi casi. Settimana scorsa avevamo visto il fido amico di Don Matteo, Cecchini, comprare un maialino da ingrassare e cucinare come dono per l’arrivo del Papa, peccato che il maialino scappi costringendo l’uomo ad una ricerca tragicomica. Nel frattempo Don Matteo scrive al Papa di pregare per loro e affinché il papà di Jacopo si svegli dopo tanto tempo in coma. Il comandante Anna riceve la visita di sua cugina che sta per sposarsi e a cui lei ha dato un’importante aiuto nell’organizzazione delle nozze. Per una serie di comici equivoci si inizia a pensare che anna abbia ormai dimenticato le quasi nozze naufragate tra le braccia di Sergio. Sofia continua a sostenere Jordi con la gestione della protesi nuova alla gamba, ma nel contempo lo tiene all’oscuro sulla verità riguardante la droga introdotta alla festa. Nel frattempo continuano le indagini sulla donna investita da Don Matteo e si scopre l’artefice di tutto il marchingegno. L’episodio si chiude con la visita a porte chiuse del Papa al piccolo Jacopo.

Don Matteo 12, anticipazioni 27 febbraio: trama e special guest sesta puntata

Sesta puntata – Non commettere atti impuri: Special Guest di questa nuova puntata sono i The Jackal. Il noto trio comico di origini partenopee andranno a far visita a Cecchini, sempre più convinto di lasciare l’Arma dei Carabinieri dopo le recenti delusioni subite. Il Maresciallo non ha ricevuto la promozione in cui tanto sperava e così inizia a convincersi di lasciare il lavoro di una vita per fare l’influencer! Intanto Sergio inizia, grazie all’aiuto di Anna a riallacciare piano piano il suo rapporto paterno con Ines. Tra le questioni di cuore, Anna è alle prese con un caso che vede coinvolta Sara, la PM con cui il suo ex Nardi l’ha tradita. Marco dal canto suo decide di dare tutto il suo supporto alla Santonastasi finché il mistero non sarà chiarito.

L’atteggiamento di Marco non farà altro che aumentare le distanze con l’ex compagna Anna, con cui sperava in un riavvicinamento. La donna, infatti, ancor più ferita aumenta la distanza tra i due, iniziando a nutrire qualcosa di diverso per Sergio, con cui scatterà un tenero bacio!