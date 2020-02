Federica Pellegrini si immortala mentre è a letto con un’inquadratura che mostra troppo: quel particolare non sfugge ai suoi fan.

Una cosa è certa: Federica Pellegrini, con una delle sue ultime foto su Instagram, ha letteralmente tolto il fiato ai suoi followers. Non è assolutamente la prima volta che lo fa, è vero. Come raccontato in diversi nostri articoli, la bellissima campionessa di nuoto è solita condividere degli scatti fotografici davvero da urlo. Che, dato il suo successo social e il suo fascino, riescono a catturare l’immediato interesse dei suoi sostenitori. La medesima cosa, pensate, è accaduto qualche giorno fa. Quando, completamente distesa a letto, Federica ha incuriosito tutti i suoi sostenitori con un’inquadratura dall’alto che mostra davvero ‘troppo’. Non a caso, numerosi sono i commenti giunti a corredo dello scatto che non hanno potuto fare a meno di mettere in risalto un dettaglio che non è affatto passato inosservato. Di che cosa parliamo? Ecco spiegato tutto con precisione.

Federica Pellegrini, l’inquadratura dall’alto mostra quel ‘particolare’ dettaglio: la rivelazione

Federica Pellegrini, con quest’ultima foto social, ha dato origine ad un vero e proprio ‘mistero’ social. Com’è solita fare, qualche giorno fa, ha condiviso sul suo canale social ufficiale una foto che, sin da subito, ha catturato l’immediato interesse da parte dei suoi sostenitori. È completamente stesa sul letto, come dicevamo precedentemente. Eppure, ciò che cattura l’immediata attenzione è un’unica cosa: l’inquadratura dall’alto. Certo, detta così non c’è assolutamente nulla di strano, ma vediamo molto più da vicino di cosa parliamo:

Come dicevamo quindi, è stata proprio questa particolare foto a scatenare l’interesse dei followers di Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto si immortala a letto con un’inquadratura dall’alto che mostra, secondo alcuni commenti apparsi a corredo dello scatto, la mancanza di intimo. Eccone alcuni:

Ecco, ma è davvero così? Assolutamente no! A svelare l’arcano è il commento di una fan della Pellegrini. Che, tra l’altro, viene prontamente condiviso dalla nuotatrice:

Insomma, da come si può chiaramente capire dal commento riproposto in alto, Federica indossa la biancheria intima. Soltanto che non può essere facilmente distinguibile perché è di color carne.

L’inedito retroscena sulla sua passione

Attualmente, Federica Pellegrini è la campionessa di nuoto più amata ed apprezzata che ci sia. Ma sapete che questa sua passione è stato il frutto di un ‘obbligo’? A rivelarlo è stata la diretta interessata. Che, in una sua recente IG Stories, ha confessato di essere stata obbligata ad intraprendere questa strada dai suoi genitori. E hanno fatto più che bene, no?