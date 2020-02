GF VIP 4, Adriana Volpe in lacrime: “Ho perso un figlio”, il racconto toccante

Adriana Volpe nella casa del GF VIP 4 ha raccontato in lacrime di aver perso un figlio: “Il cuore non batteva più”, ecco il racconto toccante

Adriana Volpe è sicuramente una delle concorrenti più carismatiche della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice televisiva, dopo la rottura con la Rai, sta cercando di rilanciarsi con la rete del Biscione. La Volpe è l’autentica regina della casa più spiata d’Italia. Una parte del gruppo la idolatra e anche il pubblico sembra apprezzarla. Adriana ha tutte le carte in regola per arrivare fino alla finale del reality show più longevo della televisione italiana. Arrivare sino alla fine sarebbe sicuramente un’occasione per rilanciare la sua carriera. Nel frattempo, però, già si parla di futuro: i dirigenti Mediaset hanno in mente un’idea straordinaria per lei e Michele Cucuzza. I due ex conduttori in forza alla Rai potrebbero condurre Mattino Cinque durante il weekend. La voce non è stata ancora confermata dalla rete del Biscione, mentre Cucuzza, ai nostri microfoni, ha dichiarato che gli farebbe piacere lavorare al fianco di Adriana.

GF VIP 4, Adriana Volpe racconta di aver perso un figlio

Il Grande Fratello Vip è ormai entrato nel vivo. Il reality show è stato prolungato sino ad aprile e nuovi concorrenti sono entrati nella casa più spiata d’Italia. Antonio Zequila, Patrick Pugliese, Paolo Ciavarro e la stessa Adriana Volpe sono divenuti ormai i veterani della quarta edizione del reality show. I concorrenti proseguono la loro esperienza, tra lacrime e sorrisi. Oggi, ad esempio, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha fatto una confessione abbastanza toccante. La Volpe ha raccontato in lacrime di aver perso un figlio, prima di avere la piccola Giselle. Il racconto è stato molto toccante e sicuramente avrà emozionato i telespettatori. Adriana ha raccontato ai suoi coinquilini: “Ero arrivata alla decima settimana di gravidanza, siamo andati io e mio marito dal ginecologo, ma il cuore del bambino non si sentiva più. Non si sentiva più niente. Che notte che ho passato… Non ci volevo credere“. Dopo la pioggia, però, torna sempre a splendere il sole. Qualche mese dopo, sempre nel 2010, la Volpe ha scoperto di essere incinta. La Volpe ha raccontato che proprio in quel momento ha capito cosa sia davvero l’amore.

Adriana è sposata dal 6 luglio 2008 con l’imprenditore svizzero Roberto Parli. I due hanno avuto una figlia, Giselle, nata l’11 agosto del 2011. Prima di Roberto, la Volpe è stata sposata nel 2000 con un altro uomo, ma il matrimonio è durato solo quattro mesi. Di recente, Roberto Parli è intervenuto per commentare gli atteggiamenti della moglie con Andrea Denver.