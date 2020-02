In alcune sue recenti Instagram Stories, Giulia De Lellis ha raccontato di un imprevisto capitatole in piena notte: perciò, chiede aiuto ai suoi fans.

Non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi followers, Giulia De Lellis. Seppure dietro le schermo di un telefono cellulare, l’ex corteggiatrice Uomini e Donne è solita intrattenere i suoi sostenitori con racconti speciale riguardanti la sua vita privata, lavorativa e non. Lo ha fatto anche qualche ora fa, pensate. Quando, dopo un’impegnativa giornata con le sue nipotine Penelope e Matilde, l’influencer romana è tornata a casa, intenta a godersi un po’ di relax insieme ad una sua amica. Ecco. È proprio in questo preciso momento che, come raccontato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, le due ragazze sono state le protagonista di uno spiacevole imprevisto. È proprio per questo motivo che Giulia è stata ‘costretta’ a chiedere aiuto ai suoi numerosi sostenitori. Ma di che cosa parliamo? Nulla di grave, fortunatamente. Ma ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, imprevisto notturno: l’appello ai fan su Instagram

I giorni precedenti sono stati davvero molto impegnativi per Giulia De Lellis. È proprio per questo motivo che, di ritorno dalla Milano Fashion Week, l’influencer romana è intenta soltanto a godersi un po’ di sano relax in compagnia della sua famiglia, del suo fidanzato e delle sue amiche. Ecco. Qualche ore fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di essere in compagnia di una delle sue compagne di sempre e di essere pronta a vedere un film in sua compagnia. Tuttavia, ad un certo punto, le due ragazze sono state colte da un imprevisto. Nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Fatto sta che Giulia, non essendo assolutamente esperta di ‘elettricità’ o quant’altro, è stata ‘costretta’ a chiedere aiuto ai suoi followers.

‘Ragazzi ho fortemente bisogno del vostro aiuto. Io e Ila siamo in casa e abbiamo voglia di vedere un film pazzesco, però non abbiamo ancora la rete Wifi in casa’, così inizia a raccontare l’imprevisto in piena notte Giulia ai suoi sostenitori. Continua, poi, a spiegare che, proprio per la mancanza della linea internet, non sa se è possibile collegare il suo cellulare all’ultima generazione con il televisore tramite un classico cavo USB. Ecco. È proprio questo che la De Lellis chiede ai suoi sostenitori. Ma come sarà andata a finire? Beh, purtroppo Giulia non ci è riuscita a collegare nulla. Nonostante l’aiuto da parte dei suoi fan, l’influencer non è riuscita a visionare il film. ‘Niente raga, devo ammettere il fallimento’, conclude.