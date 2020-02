Grande Fratello Vip, parla la fidanzata di Andrea Denver, Anna Wolf: il toccante messaggio per il compagno che non è mai stato fatto vedere

Tra i principali protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, c’è certamente il modello Andrea Denver, che sta facendo letteralmente impazzire sia coinquiline, che fan a casa. Il modello non passa certamente inosservato, con il suo fisico scultoreo e il sorriso carismatico, tanto da suscitare anche le gelosie dei mariti delle coinquiline, come quello di Adriana Volpe. Tutto senza contare che una delle nuove arrivate, Sara Soldati, gli ha messo gli occhi addosso, nonostante Andrea sia fidanzato e pare che anche la Soldati fuori dalla casa abbia qualcuno che l’aspetta. Andrea Denver fuori dalla casa più spiata d’Italia è felicemente fidanzato con una modella del North Carolina, Anna Wolf. La ragazza, anche lei bellissima e affascinante, pare che tempo fa abbia inviato un messaggio al fidanzato per augurargli tanta fortuna durante il suo percorso nel Grande Fratello, che però non è mai stato mostrato. Ma cerchiamo di capire insieme cos’è successo e qual è la verità della ragazza.

Grande Fratello Vip, parla la fidanzata di Andrea Denver: il toccante messaggio

Anna Wolf qualche ora fa ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale, in cui spiega di aver realizzato su richiesta del Grande Fratello, un video messaggio per il suo compagno, Andrea Denver. Nel post Anna spiega di sentirsi abbastanza in imbarazzo e di non essersi preparata a questa situazione, poiché il messaggio che le è stato chiesto non è mai stato fatto vedere al compagno e per questo motivo ha deciso di spiegare la sua posizione. La modella ha scritto: “Non avrei mai pensato di dover postare questo, quindi scusate il mio imbarazzo. Il Grande Fratello mi ha chiesto di mandare un video ad Andrea alcune settimane fa, ma non l’hanno mai mostrato.”

Nel video che la ragazza ha mostrato, che potrete visionare qui, ha mandato un messaggio molto toccante al fidanzato: “Ciao Andrea, spero che tu stia bene e stia resistendo li. Qualche aggiornamento su di me: sono tornata dalla Germania e attualmente sono in casa con la mia famiglia in North Caroline. Ho sentito che sei un po preoccupato ed anche a volte un po giù di morale, ma voglio che tu sappia che non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti. Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire. So per certo che la tua famiglia e i tuoi amici ti supportano e sono molto fieri per quanto tu stia facendo! Per favore, cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto, ti amo“