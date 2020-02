Grande Fratello Vip, scontro acceso tra due concorrenti: “Ma sei impazzita?”; ecco cosa è accaduto nella Casa.

Il Grande Fratello Vip 4 è entrato ormai nel vivo. Il reality show condotto da Alfonso Signorini regala colpi di scena a non finire. E l’entrata in Casa di due nuovi concorrenti non ha fatto altre che animare ulteriormente la vita dei coinquilini. In particolare, è Valeria Marini ad aver ‘smosso le acque’ nella Casa più spiata della tv. Ma non tutti ne sono particolarmente contenti. Come Antonella Elia, che non sembra avere alcuna simpatia per la Marini. Tra le due, è già scoppiata una lite abbastanza accesa qualche ora fa. Ma proprio poco fa, uno nuovo scontro ha visto protagoniste proprio le due bionde della tv. A far infuriare Antonella è stata una frase di Valeria, che l’ha definita ‘bambola assassina’. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio tra le due concorrenti.

Grande Fratello Vip, scontro acceso tra due concorrenti: Antonella Elia e Valeria Marini sempre più ‘rivali’

Sono bastate poche ore di convivenza per capirlo: Antonella Elia e Valeria Marini non diventeranno mai amiche. O peggio: saranno delle vere e proprie rivali, nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la prima lite avvenuta questa mattina, scoppia una nuova discussione. A far sbottare Antonella, sono stati alcuni commenti di Valeria. La Elia si è preparata per alcuni scatti che dovevano essere eseguiti dal ‘fotografo’ Antonio Zequila, per la quale doveva essere una ‘modella’. Ma la Marini, sorridendo e chiacchierando con gli altri, l’ha definita la ‘bambola assassina’. Antonella ha sentito tutto ed è andata su tutte le furie: “Ma sei impazzita in un giorno? Stai dando i numeri? Guarda che vengo anche vicino e ti zittisco di botto”. Una Antonella davvero implacabile, quella vista qualche ora fa nella Casa; Valeria, invece, si limita a commentare: “Datti una calmata”.

Ma uscita in giardino per le foto, Antonella attacca anche i suoi amici Zequila ed Aristide, colpevoli, secondo lei, di non aver preso le sue difese quando Valeria ha detto quelle parole: “Ragazzi ma la zittite un attimo? Sarebbe anche giusto che la zittiste? Perché nessuno di voi mi difende? Guarda che io vado vicino e le do un calcio in c***”. Insomma, lo scontro tra Valeria e Antonella sembra essere soltanto all’inizio. Cosa accadrà nei prossimi giorni tra le due concorrenti? Non ci resta che seguire le avventure nella Casa più spiata della tv. Stay tuned!