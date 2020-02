Guendalina Tavassi si lascia immortalare mentre è a letto, ma le coperte non coprono tutto: si vede chiaramente che sotto è senza maglia.

Non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, Guendalina Tavassi. Tutti la conosciamo per la sua partecipazione al Grande Fratello, è vero. Ma, nonostante siano passati anni dal suo debutto nel mondo della televisione, la giovane romana continua a godere di un successo davvero spropositato. Non soltanto, infatti, è una delle opinioniste fisse di Barbara D’Urso, ma è anche un’affermata, nota ed apprezzatissima influencer. È proprio sul suo canale social ufficiale, infatti, che la bellissima Tavassi non solo è solita condividere sponsorizzazioni e tutto ciò che concerne il suo lavoro, ma anche degli scatti fotografici davvero da urlo. Che, come raccontato ampiamente in diversi nostri articoli, riescono a catturare l’immediato interesse dei suoi followers. In effetti, Guendalina vanta di una bellezza davvero assoluta. Quindi, è più che normale che i suoi sostenitori restino senza parole quando la romana condivide degli scatti favolosi. Pensate, l’ultimo è stato condiviso qualche ora. E, senza alcun dubbio, ha sortito lo stesso effetto. Sapete perché? Guendalina si è immortalata a letto, però le sue coperte non hanno coperto tutto. Inevitabile, quindi, non notare quel dettaglio.

Guendalina Tavassi a letto, ma le coperte non coprono tutto: sotto è senza veli

Nonostante sia un’Instagram Stories e, quindi, non possiamo vedere i commenti giunti a corredo dello scatto, siamo certi che questa ultima foto condivisa sul suo canale social ufficiale ha lasciato senza parole tutti i suoi followers. Certo, non è assolutamente la prima volta che lo fa. Anche perché, come dicevamo precedentemente, Guendalina Tavassi è solita condividere degli scatti fotografici davvero da urlo. E quest’ultimo, senza alcuna ombra di dubbio, rientra alla grande in essi. La giovane romana, infatti, si lascia immortalare mentre è stesa a letto. Eppure, ciò che cattura l’attenzione dei suoi followers è un’unica cosa. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo?

Ebbene si. Guendalina è a letto, pronta ad andare a dormire. E, così, decide di augurare una buona notte ai suo sostenitori in modo abbastanza straordinario. Le coperte, infatti, non coprono affatto tutto, lo si vede chiaramente dalla foto riproposta in alto. Ed è proprio per questo motivo che non si può fare a meno di notare un dettaglio davvero ‘rovente’. Guendalina, al di sotto delle coperte, non indossa nulla. Nessun pezzo di sopra del pigiama, insomma. Piuttosto, soltanto il capo di biancheria intima. Ma, con queste ultime temperature rigide, non sentirà freddo? Chi lo sa!