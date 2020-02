Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno realmente litigato dietro le quinte di Avanti un Altro? È spuntata fuori un’incredibile testimonianza.

Ammettiamolo: Paolo Bonolis e Luca Laurenti formano una delle coppie televisive più amate ed apprezzate della televisione italiana. Il loro rapporto è iniziato agli inizi degli anni ’90. E, da quel momento, ne hanno fatto di strada insieme. Numerosi, infatti, sono i programmi di successo di cui entrambi sono stati al timone. A partire, quindi, da Ciao Darwin o Chi ha incastrato Peter Pan. Fino ad Avanti un Altro. Ecco. Stando a quanto si apprende da Dagospia, indiscrezione di cui abbiamo parlato anche noi in un recente articolo, sembrerebbe che proprio dietro le quinte del programma pre serale di Canale 5 ci sia stato un litigio tra i due. Che, tra l’altro, avrebbe incrinato i rapporti tra i due. A tal proposito, non soltanto è intervenuto Marco Salvati, fedele autore dello show, ma anche una testimone. Ecco quanto siamo riusciti a trapelare dal sito web Fanpage.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno realmente litigato? Parla un testimone

Appena appresa la notizia di una presunta lite dietro le quinte di Avanti un Altro tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti e di una possibile rottura tra i due, Fanpage si è messa subito in moto per cercarne di capire di più. Ecco. Come dicevamo precedentemente, non soltanto è intervenuto Marco Salvati a riguardo. Facendo chiaramente capire, tramite un post Twitter, che la notizia non è assolutamente veritiera. E che, anzi, se ne parla da diverso tempo di una probabile rottura tra i due. Ma è stato chiamato in causa anche un testimone oculare. Stando a quanto si apprende dal sito web, infatti, sembrerebbe che la lite o, per meglio dire, il confronto tra i due fedeli amici e colleghi di lavoro ci sia stato, ma che non si tratta assolutamente di rottura.

‘Se anche dovesse accadere, dopo mezz’ora ritornano quelli di sempre’, rivela il testimone non smentendo, da come si può chiaramente comprendere, il diverbio in quanto tale.