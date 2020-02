Anticipazioni Masterchef, Semifinale: le prove e chi arriverà alla Finale

Chi andrà in Finale a Masterchef 2020 e le anticipazioni sulla semifinale: le prove e il volo verso Parigi per lavorare in un ristorante stellato.

Ci siamo! Manca pochissimo alla Finale di Masterchef 2020 e i concorrenti rimasti in gara sono pochi. Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò sono gli aspiranti chef che questa sera si daranno battaglia per cercare di arrivare alla fine e vincere il titolo d Masterchef Italia, 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione del libro di ricette. Questa sera, giovedì 27 febbraio, vedremo quindi la tanto sospirata semifinale del programma e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sappiamo dalle anticipazioni che dovranno affrontare la difficile scelta dei 4 finalisti.

Semifinale Masterchef, Anticipazioni

Le anticipazioni dell’11esima puntata di Masterchef parlano chiaro. La prima parte del programma sarà dedicata ad una Mystery Box molto emozionante in quanto persone vicine ai concorrenti porteranno loro delle ricette del ricordo, diciamo dei piatti del cuore che i concorrenti dovranno interpretare ovviamente in perfetto stile Masterchef. Subito dopo il vincitore avrà come sempre un gran bel vantaggio nell’Invention Test che, ovviamente, sarà piuttosto complicato. I concorrenti dovranno infatti cucinare con Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

L’esterna a Parigi e il Pressure Test

Dopo questa prima fase i concorrenti rimasti in gara vivranno la grandissima emozione di volare a Parigi per lavorare nel ristorante pluristellato Pavillon Ledoyen dello chef Yannick Alléno. Una esperienza veramente speciale perché vedrà i ragazzi lavorare per la prima volta veramente in una cucina stellata. Un’esperienza che fino a quel momento avevano solo sognato. Dopo questo step, chiaramente, ci sarà poi il Pressure Test e alla fine sapremo chi potrà accedere alla Finale del programma.

Chi vincerà Masterchef 2020

Chi vincerà Masterchef 2020 è la domanda che si fanno tutti. Analizzando un po’ i concorrenti sicuramente Maria Teresa è tra le favorite, sebbene non abbia tanti favori da parte del pubblico per via del suo carattere che, almeno in tv, appare un po’ spocchioso e sempre pronta a dire la sua su qualsiasi argomento. Davide e Nicolò sono quelli meno quotati per arrivare in Finale.

Forse perché durante questa edizione del programma abbiamo visto la loro bravura, ma anche una grande quantità di ansia che non gli permette di lavorare al meglio in determinate situazioni. Marisa e Antonio invece vengono considerati più o meno alla pari. Con molta voglia di fare, capacità ed energia. E voi? Chi vorreste che vincesse il programma?