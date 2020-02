Mia Martini – Fammi sentire bella: l’inedito docufilm su Rai 3

Mia Martini – Fammi sentire bella: l’inedito docufilm di Giorgio Verdelli, in onda stasera su Rai 3 dalle 21.20, in occasione dei 25 anni dalla sua morte

Quest’anno ricorrerà il 25 anniversario della morte della grandissima Mia Martini. La cantante, sorella di Loredana Bertè, che ha fatto la storia della musica Italiana. La cantante tragicamente scomparsa il 12 maggio del 1995, ha lasciato un vuoto enorme, non solo nella famiglia e in Loredana con cui c’era un legame speciale, ma anche nel mondo musicale. L’artista possedeva un talento enorme, che a posteri probabilmente le avrebbe dato una carriera lunga e ricca di successi. E stasera andrà in onda un docufilm mai visto prima, a cura di Giorgio Verdelli.

Mia Martini – Fammi sentire bella: l’inedito docufilm di Giorgio Verdelli

Il docufilm di stasera, con la regia di Giorgio Verdelli, è stato ideato per i 25 anni di morte della cantante che con la sua voce ha fatto sognare milioni di appassionati. Il racconto di stasera è affidato all’attrice Sonia Bergamasco, conosciuta per le sue numerosissime interpretazioni, per citarne alcune: Quo Vado, Come un gatto in tangenziale, La meglio gioventù, Io e te. Sonia presterà la sua voce ad un racconto inedito, sulla vita della donna, sofferente per essere stata additata come portatrice di sfortuna. Giorgio Verdelli ha deciso di ripercorrere la storia di Mia Martini, in un racconto del tutto inedito, con video originali, le interviste esclusive, non solo a Loredana Bertè, ma anche Leda e Olivia e anche ai nipoti. Vedremo anche il suo ultimo concerto fino al tragico giorno in cui i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita della donna nella sua casa di Varese. Anche alcuni documenti inediti aiuteranno a capire meglio tutte le vicende che sono ruotate attorno alla cantante.

In ultimo potremmo ascoltare il brano inedito ‘Fammi sentire Bella’, scritto per Mia Martini da Giancarlo Bigazzi e Angelo Valsiglio e pubblicato da Sugar.