Michelle Hunziker rischia di farsi male alla Maldive: cosa è successo alla conduttrice? Proprio nelle ultime ore, ha postato alcune foto…

Michelle Hunziker è alle Maldive, negli ultimi giorni, per una vacanza/lavoro. E’ andata lì con la sua amata truccatrice, Laura Barenghi, con cui condivide tanti momenti piacevoli tra risate e scherzi vari. La situazione relativa al Coronavirus l’ha un po’ preoccupata, nonostante si trovi praticamente dall’altra parte del mondo. Nelle ultime storie di Instagram ha ricordato a tutti che è importante lavarsi bene le mani e frequentemente. Un soggiorno alle Maldive, il suo, che, come abbiamo detto, si è alternato tra momenti di relax e lavoro. Diversi gli scatti fotografici e diversi anche i momenti di puro svago. Proprio stamattina, però, ha dovuto dire addio a quei luoghi paradisiaci. E prima di andar via non ha dimenticato di postare l’ennesima storia in cui si mostra per quella che è: divertente e soprattutto autoironica. Tuttavia, bisogna ammettere che se non avesse lasciato intendere il tono scherzoso, avremmo potuto pensare ad un piccolo incidente in cui avrebbe potuto farsi male.

Michelle Hunziker alle Maldive rischia di farsi male: cos’è successo

Proprio nelle storie Instagram, dove raccontato tutto della sua vita privata ai suoi follower, ha postato alcune foto in sequenza che la riprendono mentre si appresta a fare la verticale in spiaggia. Qualcosa non dev’essere andata secondo i piani:

Michelle lascia subito intendere che qualcosa non sarebbe andato secondo i piani, infatti scrive: “Adesso pure la verticale, ma un secondo dopo…”

Ecco, la vediamo cadere dopo la verticale. Insomma, possiamo pensare a nulla di grave, altrimenti non avrebbe caricato le immagini scrivendo delle didascalie così autoironiche. Resta il fatto, comunque, che avrebbe potuto farsi male con un’acrobazia del genere. Sappiamo bene che, talvolta, può bastare un movimento sbagliato per incorrere in spiacevoli incidenti. Per stavolta, stando a quanto possiamo intendere, nulla di grave. La sua vacanza alle Maldive, come ha scritto nelle storie precedenti, sta per terminare: presto tornerà in Italia, alla normalità, e di sicuro sarà un po’ meno temeraria. Almeno si spera!