Qualche istante fa, Michelle Hunziker ha reso aggiornati i suoi followers di una ‘triste’ notizia mentre è alle Maldive: l’annuncio su Instagram.

Michelle Hunziker è molto attiva sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, infatti, la conduttrice svizzera non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori – che, vi assicuriamo, ne sono tantissimi – su tutto quanto le accade durante la giornata. Parla davvero di tutto con loro, la moglie di Tomaso Trussardi. A partire dal suo lavoro. Fino ad intensi momenti familiari con suo marito e le sue tre adorate figlie. È proprio per questo motivo che, pochissimi giorni fa, non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi followers di una vacanza alle Maldive. Non sarà un soggiorno di piacere, questo è certo. Anche perché, come testimoniato da alcuni scatti fotografici, sembrerebbe che Michelle sia qui per lavoro. Tuttavia, a pochi giorni di distanza dal suo arrivo in quest’isola da sogno, è arrivata per la Hunziker una ‘triste’ notizia. A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata sul suo canale social. Cos’è successo? Vi sveliamo ogni minima cosa.

Michelle Hunziker, triste notizia mentre è alle Maldive: i dettagli

È stato un soggiorno davvero pazzesco alle Maldive per Michelle Hunziker. Certo, non sono affatto mancate le ore intense di lavoro, ma d’altra parte non potevano nemmeno mancare i momenti di spensieratezza e di divertimento. Tuttavia, pochissime ore fa, è arrivata una ‘triste’ notizia per la conduttrice svizzera. Di che cosa parliamo? Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che a rivelare questo ‘brutto’ episodio è la diretta interessata. Che, come è solita fare, ha voluto condividere questo momento con i suoi sostenitori. Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. La vacanza alle Maldive di Michelle Hunziker è purtroppo giunta al termine. Lo ha annunciato lei stessa pochissime ore fa su Instagram. Insomma, è o non è una triste notizia? Decisamente! Ritornare alla vita di tutti giorni dopo essere stata in questo posto da sogno, senza alcun dubbio, deve essere davvero difficile.

Michelle Hunziker, lo sfogo per il Coronavirus

Nonostante Michelle Hunziker sia partita prima che in Italia si diffondesse il panico per il Coronavirus, è venuta a sapere ugualmente della notizia. Appena sbarcata alle Maldive e appena appresa le vicende delle ultime ore, per questo motivo, la conduttrice svizzera si è sfogata con i suoi followers. Dicendo loro non solo di essere molto preoccupata, ma ricordando anche le dieci regole utili per evitare il contagio.

