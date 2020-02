Serale Amici 19, scatta il bacio tra due concorrenti: è nata la prima coppia

A poche ore dalla prima puntata del serale di Amici 19 è scattato il primo bacio tra due concorrenti del talent show: ecco di chi stiamo parlando

Tutto pronto per la diciannovesima edizione di Amici. Il talent show sarà condotto ovviamente da Maria De Filippi, in gioco ci saranno ben dieci allievi (6 per la categoria canto e 4 per la categoria danza) e la giuria sarà composta da Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada. In studio ci sarà anche Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti. Il cantante, però, non sarà un giurato. Per lui si tratta della prima apparizione televisiva e pare sia stato molto corteggiato anche da altri programmi. La prima puntata andrà in onda venerdì in prima serata su Canale 5. Il giorno di programmazione cambierà tra circa un mese, quando terminerà l’edizione corrente di C’è Posta per te. Nella prima puntata ci saranno tantissimi ospiti in studio: da Emma ad Elisa, fino a J-Ax, Ghali e Luciana Litizzetto. Quest’ultima sarà in collegamento telefonico e potrà intervenire sempre telefonando la conduttrice del programma. Questo siparietto è stato ripreso dalla settantesima edizione del Festival di Sanremo con Fiorello e Amadeus e probabilmente sarà riproposto anche nelle prossime puntate.

Serale Amici 19, scatta il bacio tra due concorrenti

Domani sera andrà in onda la prima puntata della diciannovesima edizione del talent show. Quest’anno ci saranno tantissime novità. Innanzitutto non ci saranno i direttori artistici e soprattutto non ci saranno le squadre. Tutti contro tutti ed un solo vincitore, che sarà proclamato durante la sesta puntata del talent show. I dieci allievi non sono stati divisi in due casette, ma stanno convivendo tutti sotto lo stesso tetto. Cantanti e ballerini non sono mai stati così vicini: durante la fase pomeridiana, infatti, gli allievi della scuola più famosa d’Italia raggiungevano le proprie famiglie durante il weekend. La convivenza, come abbiamo visto anche in altri reality show, spesso può far nascere bellissime storie d’amore. Nel caso del talent show condotto da Maria De Filippi, dopo alcuni giorni di convivenza è scattato il bacio tra Talisa e Javier. I due ballerini non hanno resistito alla passione e si sono scambiati un bacio molto intenso. Talisa era stata già al centro di un gossip: la ballerina, infatti, era stata accostata a Skioffi, ex allievo del talent show, ma la voce non è mai stata confermata. Talisa e Javier, dunque, sarebbero la prima coppia della diciannovesima edizione di Amici.

Il filmato del loro bacio sarà sicuramente mandato in onda nella prossima puntata del talent show. Talisa, tra l’altro, sta attraversando anche un brutto periodo, perchè di recente ha subito un infortunio abbastanza delicato. La De Filippi le ha comunicato che dovrà restare a riposo e potrebbe non esibirsi durante la prima puntata del serale.