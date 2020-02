Simone Inzaghi e Gaia Lucariello aspettano un altro figlio: l’annuncio pubblicato dalla moglie dell’allenatore della Lazio su Instagram

È un periodo veramente felice per Simone Inzaghi: l’allenatore della Lazio è in piena corsa scudetto e la sua squadra va a cento all’ora. Il club biancoceleste è al secondo posto in classifica a meno un punto dalla Juventus capolista. Inzaghi può contare sul capocannoniere del campionato, Ciro Immobile, autore di ventisette reti in campionato. Il napoletano sta battendo ogni record ed ha messo nel mirino anche quello di Gonzalo Higuain di miglior realizzatore in una singola stagione nella storia della Serie A. La squadra di Inzaghi ha ottenuto ben venti risultati utili consecutivi e l’ultima sconfitta risale alla seconda giornata di campionato contro l’Inter. Inzaghi spera di poter portare in trionfo la squadra e la tifoseria al termine del campionato.

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello aspettano un altro figlio: l’annuncio

Questo periodo eccezionale non poteva che essere coronato con un annuncio splendido: Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello aspettano un altro bambino. Il dolce annuncio è stato pubblicato dalla moglie dell’allenatore sul proprio account Instagram nel giorno del suo compleanno. La Lucariello ha pubblicato un video in cui ci sono Inzaghi e il figlio che fanno scoppiare un pallone nero pieno di palloncini azzurri. Il rituale preannuncia che il bambino sarà un maschietto. Un gioia immensa per la coppia e la Lucariello su Instagram ha aggiunto: “Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili…”

Per Inzaghi si tratta del terzo maschio dopo Filippo, avuto dalla relazione con Alessia Marcuzzi, e Lorenzo, nato dalla storia d’amore con la Lucariello. Simone e Gaia si sono sposati nel 2018 dopo otto anni di fidanzamento. Una delle testimone di nozze era proprio Alessia Marcuzzi, ex moglie dell’allenatore.