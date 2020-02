Valentina Dallari, la confessione su Instagram: “Sono stata male, ora posso dirlo”, ecco cos’è successo all’ex tronista di Uomini e Donne.

Valentina Dallari è stata una delle troniste più amate e chiacchierate di Uomini e Donne. Durante il suo percorso nel dating show conobbe Mariano Catanzaro, che poi è salito sul trono qualche anno dopo e ora è stato protagonista de La Pupa e il Secchione. Valentina, però, all’epoca scelse Andrea Melchiorre, ma la loro storia non durò molto. A distanza di anni la Dallari, che nel frattempo è diventata un’importante dj, ha vissuto un periodo molto difficile a causa di un grave disturbo alimentare, dal quale fortunatamente è riuscita a guarire e che ha raccontato nel suo libro ‘Non mi sono mai piaciuta’. Oggi Valentina è felice e ha trovato il sorriso accanto al rapper Junior Cally, del quale è innamoratissima, come dimostra anche sui social. Poco fa, però ha fatto una ‘confessione’ inaspettata sul suo profilo Instagram, raccontando di essere stata molto male negli ultimi giorni: ecco cosa le è successo.

Valentina Dallari, la confessione inaspettata su Instagram: “Sono stata molto male”, cos’è successo all’ex tronista

Valentina Dallari è sempre molto attiva sui social, dove pubblica tutto quello che fa. La dj spesso fa anche impazzire i suoi followers, che sono più di 1 milione, con foto e video in cui mette in evidenza le sue forme esplosive. Ma non solo. Valentina usa Instagram soprattutto per ‘dialogare’ con i suoi fan e raccontare loro tutto quello che le succede. Poco fa, ad esempio, ha fatto una ‘confessione’ inaspettata nelle sue stories. La Dallari ha raccontato che nell’ultima settimana è stata davvero male, motivo per cui è stata poco presente anche sui social. “Eccomi! Sono viva, non sono morta, ma sono stata davvero male, ora posso dirlo”. L’ex tronista ha avuto febbre alta, un forte raffreddore e una tosse senza precedenti, come lei stessa ha spiegato nei video, per questo è stata un po’ lontana dai social. Niente di grave, dunque, per fortuna, ma sicuramente una situazione molto fastidiosa da fronteggiare.

L’ex tronista ha spiegato che oltre a essersi ammalata, ha dovuto affrontare anche la preparazione di un trasloco, visto che tra 10 giorni dovrà lasciare la sua casa e anche la città di Rimini. Valentina, infatti, si trasferirà e ha anticipato ai fan che presto racconterà loro com’è nata l’idea di cambiare città e soprattutto dove è diretta. Non ci resta che attendere nuove rivelazioni direttamente dal suo profilo Instagram o dal suo blog personale.