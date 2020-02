Anticipazioni Verissimo, per la puntata di sabato 29 Febbraio sarà ospite nello studio televisivo la coppia del momento e, soprattutto, tanto attesa.

Siamo in attesa del weekend e, come un vero e proprio appuntamento, siamo in attesa del nuovo appuntamento di Verissimo. In onda sabato 29 Febbraio, la puntata dello show del pomeriggio di Silvia Toffanin regalerà degli ospiti davvero incredibili. Non soltanto si darà ampio spazio alla figura femminile ed, in particolare, a due volti molto amati, apprezzati e ricercati di questo ultimo periodo dal pubblico italiano, ma anche ad una coppia tanto attesa. Avete già qualche idea? No? Beh,vi diamo qualche indizio. Sono da poco reduci da una formidabile esperienza televisiva trascorsa insieme. E, soprattutto, da pochissime settimane si sono ritrovati dopo diversi mesi di separazione. Di chi parliamo? Proprio di loro! Ecco tutte le anticipazioni.

Verissimo, anticipazione del 29 Febbraio: la coppia tanto attesa

Elodie e Clizia Incorvaia non saranno le uniche due ospiti della puntata di Verissimo di sabato 29 Febbraio. Stando ad alcune anticipazioni condivise sul sito web ufficiale del programma, Silvia Toffanin ospiterà nel suo studio televisivo una coppia tanto attesa. Sicuramente, con gli indizi che vi abbiamo fornito poco fa, siete stati abili e capaci di capire di chi parliamo. Volete ulteriore conferma? Ecco a chi facciamo riferimento:

Avevate indovinato? A pochi giorni dalla loro uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Pago e Serena Enardu saranno ospiti nello studio di Canale 5 per la prima intervista da coppia. La loro è una storia abbastanza riconosciuti. Si sono conosciuti anni fa, durante la loro partecipazione a Temptation Island Vip hanno chiuso definitivamente la loro relazione e nel corso del reality di Canale 5 hanno ritrovato la loro serenità. Cosa ci racconteranno adesso? La settimana scorsa, come ricorderete, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva confessato nel medesimo studio di essere pronta a sposare Pago. Cosa confesseranno adesso? Ovviamente, è ancora tutto da scoprire. Fatto sta che noi non vediamo l’ora di vederli di nuovo insieme, voi?