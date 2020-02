Anticipazioni Masterchef, chi è lo chef Yannick Alleno?

Masterchef, Yannick Alleno chi è lo chef della prova in esterna della Semifinale del programma di Sky Uno.

Questa sera va in onda la semifinale di Masterchef 2020. Le anticipazioni dell’undicesima puntata ci raccontano di una particolare prova in esterna. I concorrenti rimasti in gara dovranno affrontare una difficile prova in esterna precisamente nel ristorante pluristellato Pavillon di Parigi, sugli Champs-Élysées di proprietà dello chef Yannick Alleno. Ma chi è questo nuovo chef che a suo modo aiuterà i giudici a determinare chi si aggiudicherà la finale del programma?

Chi è Yannick Alléno

Lo chef Yannick Alléno è il proprietario del ristorante Pavillon dove, questa sera, si svolgerà la prova in esterna di Masterchef 2020. Ma chi è questo pluristellato chef? Classe 1968, Alléno ha studiato al liceo Santo Dumont di Saint Cloud, ma nella sua vita la cucina è stata la passione principale da quando era piccolo. Grazie alla mamma e alla nonna infatti ha capito quando aveva solo otto anni che quella sarebbe stata la sua strada. La sua carriera come chef è iniziata al Royal Monceau e ha lavorato qui con Gabriel Biscay. Subito dopo è entrato nello staff dell’Hotel Sofitel Sèvres con gli chef Roland Durand e Martial Henguehard finendo poi per forgiarsi con lo chef Louis Grondard.

Quando ha ottenuto le stelle Michelin

Le stelle Michelin sono arrivate presto. Nel 1999 la prima e dopo 2 anni è arrivata la seconda tanto che, nel 2003, l’Hotel Le Meurice gli ha affidato la posizione di chef di cucina. Alléno ha iniziato ad essere chiamato “Prince of the Palaces” e il suo modo di cucinare ha fatto impazzire il mondo intero. La base è sempre la cucina tradizionale che, per lui, è fondamentale. Ma in ogni piatto la interpreta in modo sempre nuovo e sorprendente. Il ristorante dove si svolge la prova in esterna della Semifinale di Masterchef è il Ledoyen sugli Champs Elysées a Parigi ed è suo dal 2014.

Quanto costa mangiare da Alleno

Mangiare qui con il menù fisso ha un costo piuttosto elevato. Si parla di circa 340 euro, ma ciò che viene proposto al cliente è letteralmente un viaggio pazzesco nel mondo della cucina con piatti prelibati che vanno letteralmente a stuzzicare il palato.