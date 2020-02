Amici 19, Javier Rojas è ancora fidanzato? Spunta l’incredibile verità dopo i baci di ieri con Talisa, all’interno della casa

Il serale di amici si avvicina sempre più e mancano solo poche ore al debutto dei 10 allievi in prima serata su Canale 5. E ieri tra un day time e l’altro abbiamo assistito alla nascita della prima coppia in questa nuova edizione. Si tratta di Javier e Talisa… I due che inizialmente non si erano particolarmente stati subito simpatici, col passare del tempo hanno iniziato ad avere un rapporto sempre più complice e amichevole. Nelle ultime settimane questa situazione si era fatta sempre più evidente, tanto da spingere i fan a continui chiacchiericci sul web. Ieri pomeriggio abbiamo assistito ad un avvicinamento decisamente notevole tra i due, complice anche l’infortunio della ragazza che l’ha costretta ad un riposo assoluto. I due ballerini sono apparsi prima abbracciati sul divano, poi in saletta prove, dove si sono scambiati un tenero bacio a fior di labbra. La reazione di Talisa è stata immediata, e tra la gioia e l’emozione ha fatto notare al ragazzo di essere fidanzato. Javier in tutta risposta ha comunicato alla giovane di aver interrotto la sua relazione prima di entrare nella casetta. Questo però non è bastato a rassicurare la giovane.

Amici 19, Javier è ancora fidanzato? Spunta la verità

Dopo questo primo bacio la ragazza si è confrontata con le amiche e compagne di avventura, che le hanno intimato di stare attenta, perché Javier potrebbe non essere sincero sul suo status di single. Nonostante questo però nel corso della serata i due si sono scambiati un bacio davvero passionale sul divano, sotto gli occhi di tutti i compagni. Qualcun altro però ha voluto aggiungere qualcosa sulla vicenda, e si tratta dell’ex fidanzata di Javier, Jenselme Solveig, che attraverso delle Instagram Stories ha raccontato tutta la verità! La modella ha confermato quanto detto da Javier ieri pomeriggio a Talisa. I due non stanno più insieme e nonostante non lo abbiano annunciato, la loro relazione è giunta al capolinea.

La ragazza ha così scritto: “Hey! Grazie per tutti i vostri messaggi ma io e Javier ci siamo lasciati 10 giorni fa, 4 giorni prima che entrasse nella casa. Non vi preoccupate non stiamo più insieme… Noi non abbiamo annunciato pubblicamente la rottura e siamo rimasti amici e ci siamo chiamati prima che entrasse nella casa, perché ci prendiamo ancora cura l’uno dell’altra, ma questo non è amore! Io sto uscendo con qualcuno e gli ho detto che può fare altrettanto!“