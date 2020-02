Amici 19 non andrà in onda il sabato sera: al suo posto arrivano loro; ecco come cambierà il palinsesto Mediaset.

Tutto pronto per il serale di Amici di Maria De Filippi. La diciannovesima edizione del talent show più longevo della tv è giunto alla sua fase finale, che, come sempre, si svolge nelle puntate in prima serata. Che quest’anno tornano con una clamorosa novità: il giorno di messa in onda non sarà il sabato sera, come accade ormai da anni, ma il venerdì. Un cambiamento notevole per lo show, che partirà quindi da questa sera, 28 febbraio 2020. Ma cosa vedremo su Canale 5 il sabato sera al posto di Amici? In molti se lo chiedono. Una risposta è finalmente arrivata. Per ora continueremo ad emozionarci con C’è Posta per Te, ma a Maggio ci sarà il ritorno di Paolo Bonolis e Luca Laurenti in prima serata. Cosa condurranno? Ve lo sveliamo subito!

Amici 19 non andrà in onda il sabato sera: arrivano le puntate speciali di Avanti un altro

Paolo Bonolis e Luca Laurenti saranno i protagonisti di alcune puntate speciali di Avanti un altro, in onda in prima serata, di sabato sera. Puntate che, stando a quanto ha riportato Tv Blog, dovrebbero partire da sabato 16 maggio. Non una data qualsiasi: Bonolis e Laurenti, infatti, sfideranno la finale degli Eurovision Song Contest 2020. Una novità assoluta, dato che, per la prima volta dopo tantissimi anni, non sarà il talent di Maria De Filippi a sfidare la finale del famoso contest musicale. Non è ancora noto quante saranno le puntate serali di Avanti un altro, ma a quanto pare potrebbero essere davvero ‘speciali’, ricche di ospiti vip. Non ci resta che attendere notizie ufficiali sul cambiamento del palinsesto Mediaset.

Questa sera, quindi, al via il serale di Amici 18: una serata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Niente squadre e niente coach, gli allievi saranno uno contro l’altro, pronti a sfidarsi a suon di canzoni e coreografie. Chi saranno i primi eliminati del talent? Appuntamento su Canale 5!