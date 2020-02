Amici, Nyv duetta con Elisa: la cantante rischia di farsi male durante l’esibizione, ‘incidente’ in diretta, ecco cos’è successo nel dettaglio.

La puntata di Amici di questa sera sta regalando grandi emozioni. La diretta si è aperta con il collegamento in diretta di Luciana Littizzetto che ha fatto divertire tutti con le sue battute e ha svelato anche un retroscena inedito su Loredana Berté, che è presente in studio come giudice esterno, insieme a Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso. Poi ci sono state le esibizioni, che nel primo girone hanno visto i cantanti impegnati nei duetti con alcuni grandi artisti italiani. Martina ha cantato con J-Ax, Gaia con Emma, Jacopo con Alessandra Amoroso, Francesco con Ermal Meta, Giulia con Ghali e infine Nyv con Elisa. Proprio durante questa esibizione, la cantante di ‘Luce’ ha avuto un piccolo ‘incidente’, rischiando di farsi male: ecco cos’è successo.

Amici, Elisa rischia di farsi male in diretta: l”incidente’ durante il duetto con Nyv

La puntata di Amici di questa sera è suddivisa in tre gironi, che permetteranno solo ad alcuni concorrenti di passare alla seconda puntata. Al termine del primo giro di esibizioni, Martina è arrivata ultima in classifica a pari merito con Francesco, e dopo il ballottaggio ha dovuto abbandonare il programma. Nicolaj è invece passato di diritto alla prossima puntata perché è finito primo, mentre Nyv, arrivata seconda in classifica, ha affrontato tre prove e alla fine ha ottenuto anche lei l’accesso alla seconda puntata. La giovane cantante poco prima si era esibita in un duetto da sogno con Elisa, sulle note di ‘Anche Fragile’. Le due hanno letteralmente rapito lo studio, ricevendo grandi complimenti da tutti i giudici. Tommaso Paradiso si è addirittura alzato in piedi per applaudirle, ringraziandole per averlo fatto emozionare. Al termine della loro esibizione, Maria De Filippi ha invitato Elisa a trattenersi al centro del palco per qualche secondo, perché aveva delle cose da dire su di lei. La cantante si è avvicinata alla conduttrice in modo un po’ goffo. “Non so camminare”, ha detto con ironia, riferendosi al fatto che le scarpe col tacco alto non sono comode per lei, e poi ha aggiunto: “C’era un solo buco lì e l’ho preso proprio io”, facendo capire di aver rischiato di cadere poco prima.

“Non so se la telecamera l’abbia ripreso, ma ormai l’hai detto”, ha risposto tra le risate Maria De Filippi, che ha tranquillizzato Elisa dicendole che un’artista come lei può anche permettersi di inciampare sui tacchi. Siete d’accordo anche voi?