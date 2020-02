Anna Tatangelo irresistibile nelle ultime stories postate sul suo profilo: la maglia scivola giù, la scollatura in primo piano infiamma Instagram.

Lei è senza dubbio una delle cantanti più amate del nostro Paese. Parliamo di Anna Tatangelo, la splendida artista di Sora, diventata famosa grazie alla vittoria a Sanremo Giovani nel 2020. Da quel momento, per Anna una carriera in continua ascesa, che l’ha resa oggi una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano. E non solo per la sua meravigliosa voce. La bellezza della Tatangelo, c’è da dirlo, è innegabile. E fa impazzire i numerosissimi fan che la seguono. Non solo ai suoi concerti. Anna, infatti, è seguitissima anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo conta un milione e mezzo di followers. E su Instagram Anna ama condividere foto e video delle sue giornate, e, molto spesso, i suoi post non passano inosservati. Come alcune stories che la bellissima cantante ha pubblicato proprio poco fa. Stories in cui la Tatangelo si trova in casa, pronta per una cena con amici. Ma a colpire tutti è il suo look ‘bollente’. In particolare, la maglia nera che scivola sulla spalla, lasciando vedere un po’ troppo. La scollatura della cantante ha attirato l’attenzione dei followers. Diamo un’occhiata alle immagini che hanno infiammato il web.

Anna Tatangelo irresistibile: la maglia scivola giù, la scollatura da urlo fa impazzire i followers

Basta poco ad Anna Tatangelo per fare impazzire i suoi fan. La cantante è una delle più apprezzate del momento, per la sua voce senza dubbio, ma anche per la sua bellezza. Un bellezza che possiamo ammirare dando un’occhiata al profilo di Instagram della cantante di Sora. Un profilo ricco di scatti mozzafiato, che mettono in risalto la bellezza di Anna. Che proprio poco fa ha condiviso delle stories che non sono passate inosservate. La maglia che indossa scivola un po’ troppo sulla spalla…e il risultato è decisamente ‘piccante’. In primo piano, la notevole scollatura della Tatangelo. Ecco uno screen dal video postato da Anna proprio sul suo profilo Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto! Anna è davvero irresistibile nelle ultime stories apparse poco fa sui social. Gli occhi di tutti cadono proprio lì, sulla notevole scollatura della Tatangelo, che si conferma una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguire la meravigliosa Anna su Instagram? Non ve ne pentirete!