Uomini e Donne oggi, anticipazioni: Trono Classico o Trono Over?

Cosa vedremo nella puntata di oggi del Trono di Uomini e Donne? Spazio agli over oppure vedremo il trono classico concentrandosi sulla nuova tronista Giovanna?

Gli appassionati di Uomini e Donne e delle anticipazioni del programma questa settimana hanno un po’ sofferto. Infatti non abbiamo avuto molte certezze in merito a che tipo di trono sarebbe andato in onda se quello Over o quello classico. E così anche oggi la situazione resta uguale. Non abbiamo certezze. Probabilmente le registrazioni stanno avvenendo in modo un po’ “particolare” anche per via delle restrizioni in alcune aree d’Italia, e quindi Maria De Filippi, pensiamo, stia mandando in onda le puntate dei Troni che ha maggiormente a disposizione. Ma dalle anticipazioni di Uomini e Donne ancora non sappiamo niente su ciò che accadrà oggi, 28 febbraio.

Uomini e Donne, anticipazioni oggi 28 febbraio

Ipotizzando, possiamo immaginare che la puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 28 febbraio, sia dedicata al Trono Over in quanto ieri sono state molte le situazioni rimaste “aperte”. Eppure, come da copione oggi dovrebbe essere la giornata dedicata al Trono classico. Secondo alcune voci di corridoio però la puntata del dating show di Maria De Filippi di oggi, 28 febbraio, potrebbe essere dedicata alle sfilate. Le dame del parterre femminile del programma potrebbero infatti tornare in passerella e sfilare per conquistare ancora di più i loro uomini o farne scivolare qualcuno tra le loro braccia. Del resto questa settimana è stata piuttosto particolare perché abbiamo visto il ritorno di alcuni ex corteggiatori di Gemma (fra cui Remo che si è nuovamente fermato in trasmissione per lei), ma anche Barbara e Simonetta approfondire alcune situazioni in corso.

Se quindi la puntata di oggi di Uomini e Donne fosse dedicata proprio al Trono Over le possibilità sono svariate. Potremmo veder il ritorno di Ida e Riccardo, l’evolversi della situazione di Valentina Autiero che ha conosciuto due nuovi ragazzi, Gemma e Remo, oppure la sfilata delle dame.

Anticipazioni Trono Classico

Qualora invece la puntata di oggi di Uomini e Donne fosse dedicata al Trono Classico probabilmente l’attenzione sarà puntata su Giovanna che, diventata tronista, sta facendo questo rapido dating al tavolino con i suoi nuovi corteggiatori per capire chi le piace maggiormente.