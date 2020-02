Che lavoro faceva Emma Marrone prima di diventare cantante, cantautrice ed attrice? Forse non tutti lo sanno, ma non si è mai tirata indietro quando si è trattato di darsi da fare

Emma Marrone sarà ospite ad Amici nella serata di venerdì, 28 febbraio 2020. Duetterà con Gaia: la ragazza è stata a dir poco entusiasta nell’apprenderlo. In quella che sarà la prima puntata del serale, Maria De Filippi ha voluto invitare una cantante che ha fatto la storia del programma. E le sorprese non finiscono qui: già, perché Emma ha anche annunciato tramite il suo profilo Instagram che sarà lieta di far ascoltare a tutti in anteprima il suo nuovo singolo. Insomma, un appuntamento da non perdere, davvero. Ma proviamo a scoprire qualcosa in più sulla cantante: abbiamo già sentito parlare delle sue origini e ne abbiamo anche scritto. Ma vi siete mai chiesti che lavoro faceva prima di tutto questo successo?

Emma Marrone: che lavoro faceva prima di diventare famosa?

Adesso è una delle cantanti italiane più apprezzate nel mondo. Tutti conoscono la sua voce, le sue canzoni, i suoi testi. Ma non solo: adesso, Emma Marrone è diventata anche attrice. Insomma, un’artista a 360 gradi. Si è fatta conoscere dal grande pubblico come voce solista durante la nona edizione di Amici di Maria De Filippi. E di lì in poi nella sua carriera non ha più frenato. Va dritta come un treno, a velocità folle, sempre più entusiasta ed innamorata del suo lavoro.

Ma per chi si chiede cosa faceva nella vita prima di diventare così famosa, che risposta abbiamo? Prima di tutto questo successo, come si guadagnava da vivere? Emma Marrone è sempre stata una ragazza semplice e genuina, proprio come adesso. Certo, ora è una cantante famosa, seguitissima sui social e dal pubblico che non si perde un concerto. Emma si è diplomata al liceo classico e poi è andata a lavorare. Ha fatto la commessa per mantenersi, anche se non ha mai trascurato la sua passione per la musica. Non solo: è stata anche magazziniere. Insomma, non si è mai tirata indietro quando si è trattato di lavorare.

Cantante, ma anche attrice

Lo scorso 13 febbraio è uscito al cinema il film che la vede protagonista: Emma Marrone è diventata attrice facendo il suo esordio con ‘Gli anni più belli’, una pellicola che ha fatto molto discutere. Regista? Gabriele Muccino, che ha voluto scommettere su di lei perché ci ha visto un enorme potenziale. Chissà, magari questo non sarà il suo ultimo ruolo da attrice. In un’intervista rilasciata a Verissimo ha anche fatto sapere che, nel caso, sarebbe più che entusiasta.