Emma Marrone, la verità sulle sue origini: l’incredibile retroscena

Emma Marrone, scopriamo insieme la verità sulle sue origini: l’incredibile retroscena che quasi nessuno conosce sulla cantante

Emma Marrone è certamente tra le cantanti più amate del panorama musicale Italiano, famosa anche a livello internazionale, ha una schiera di Fan davvero invidiabile. Divenuta nota nel programma di Amici di Maria De Filippi, la sua fama ormai la precede. Talentuosa, accattivante, intelligente, carismatica e anche molto bella, Emma incarna perfettamente l’idolo delle donne. Volto della prevenzione contro il cancro femminile, da ogni giorno il suo sostegno a milioni di donne, che come lei sono state vittima del male del secolo. Emma canta con forza e coraggio il suo inno alla vita e alla prevenzione, affinché possa essere di aiuto anche ad altre ragazze, donne, mamme, figlie, nella sua stessa condizione. Negli anni è riuscita non solo a farsi amare, ma a far amare anche le sue origini salentine, che condivide con un’altra collega amatissima dal pubblico, Alessandra Amoroso. Emma è molto legata alla sua terra e si è sempre professata una Salentina Doc… peccato non sia proprio così. Stiamo infatti per svelarvi un piccolo retroscena sulle sue origini che forse non conoscete.

Emma Marrone, la verità sulle sue origini: il retroscena che non conosci

La bella cantante ha attraversato un periodo particolarmente buio della sua vita, nonostante ciò ha però dimostrato ancora una volta di essere una donna forte e piena di grinta. Tra allenamenti, prove, impegni lavoratici, concerti, e film, Emma non perde occasione per dedicare il suo tempo ai fan, che da sempre la seguono con passione. Proprio ultimamente è stata ospite di Sanremo, non solo per promuovere il prossimo concerto evento con: Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Alessandra Amoroso e Gianna Nannini, ma anche per promuovere il film ‘Gli anni più belli’ di Gabriele Muccino. Ma adesso parliamo di un altro argomento, molto succulento. La nostra adorata Emma si è sempre dichiarata una salentina Doc, dalla punta dei capelli, fino alle dita dei piedi, peccato che non sia proprio così…

Non tutti, infatti, sanno che la cantante non è nata in Puglia! Già Emma è nata il 25 maggio del 1984 a Sesto Fiorentino, in Toscana. Qui la cantante ha trascorso i primi anni della sua infanzia, salvo poi trasferirsi ad Aradeo in provincia di Lecce, paese di origine dei genitori. Che dire, nonostante sia nata altrove, la cantante sente cara la terra in cui è cresciuta e a cui è molto cara.