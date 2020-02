Prossimamente andrà in onda la nuova edizione di “Eurogames”: Ilary Blasi sarà confermata, ma al suo fianco non ci sarà Alvin, bensì un attore amatissimo

Lo scorso anno è andata in onda la nuova edizione di “Eurogames“, versione rinnovata e rivisitata dei Giochi senza frontiere. Le puntate sono andate in onda dal 15 settembre al 24 ottobre 2019 e il programma è stato condotto da Ilary Blasi, affiancata da Alvin e Juri Chechi in qualità di giudice. La scorsa edizione ha visto trionfare la Germania, che ha vinto ben quattro tappe. L’Italia, però, non ha sfigurato, ottenendo tre secondi posti. Nonostante gli ascolti non siano stati entusiasmanti, con una media di due milioni di spettatori e l’11% di share, la rete del Biscione ha deciso di riconfermare lo show, che andrà in onda probabilmente in autunno. La produzione, però, apporterà dei cambiamenti al cast: la Blasi sarà quasi sicuramente confermata, soprattutto dopo l’esclusione dal Grande Fratello Vip, ma al suo fianco potrebbe non esserci Alvin.

Eurogames, un attore amatissimo al fianco di Ilary Blasi

Cresce l’attesa per la nuova edizione della versione rivisitata dei Giochi senza frontiere. La rete del Biscione ha deciso di riconfermare il programma, che potrebbe andare in onda in autunno. La scorsa edizione è stata condotto da Ilary Blasi, affiancata da Alvin e Juri Chechi in qualità di giudice. Il cast della nuova edizione, invece, potrebbe essere totalmente rivoluzionato. La Blasi sarà quasi sicuramente riconfermata: la conduttrice di recente ha perso il Grande Fratello Vip, ma sarà al timone della nuova edizione dello show. Alvin, invece, potrebbe salutare il programma. Come anticipato dal settimanale Oggi, la rete del Biscione pare abbia messo gli occhi su Claudio Amendola come spalla della Blasi. Le ultime apparizioni televisive dell’attore romano (escluse le serie tv) sono state nel 2015 come opinionista del Grande Fratello, l’anno dopo come giurato di Pequenos Gigantes e nello stesso anno come giurato anche di Tale e Quale Show. Amendola, dunque, tornerebbe in uno show televisivo a distanza di quattro anni. Queste che abbiamo riportato ovviamente sono indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. Non ci sono ancora notizie ufficiali e ci sembra anche presto per attendere comunicati ufficiali da parte della rete del Biscione.

In ogni caso, Blasi e Amendola ci sembrano una bella coppia. La conduttrice e l’attore potrebbero ridare vita al programma, dopo gli ascolti poco convincenti della prima edizione. A farne le spese sarebbe Alvin, che potrebbe consolarsi nuovamente con L’Isola dei Famosi, ma anche in questo caso non possiamo darne la certezza.