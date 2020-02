Miriam Leone fidanzata: chi è l’uomo misterioso, l’indiscrezione

Miriam Leone si è fidanzata? L’attrice siciliana è stata beccata dal settimanale Chi insieme ad un uomo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Miriam Leone è l’attrice di origini siciliane che riesce a catturare l’attenzione di tutti con un solo sguardo. La splendida catanese, classe ’85, ha vinto Miss Italia nel 2008 ed è nota al grande pubblico anche per essere stata protagonista in molte fiction e film italiani. Dopo una sua storia d’amore la cui fine l’ha fatta soffrire non poco, arrivata per colpa di un tradimento, pare che il cuore della splendida Miriam è tornato a battere. L’attrice è stata pizzicata dal settimanale Chi con la sua nuova fiamma: curiosi di scoprire chi è? Vi sveliamo subito …

Miriam Leone si è fidanzata: chi è l’uomo misterioso, l’indiscrezione

La splendida attrice ed ex Miss Italia 2008 pare abbia trovato di nuovo l’amore. Miriam Leone è stata beccata dal settimanale di Alfonso Signorini, Chi, a Milano in compagnia di un uomo. La siciliana è sempre stata molto discreta e riservata riguardo la sua vita privata: il noto magazine di gossip fa sapere che durante la Milano Fashion Week la Leone avrebbe dormito a casa della sua nuova fiamma. Su di lui c’è ancora un punto interrogativo, si sa solo che si chiama Paolo Cerullo ed è un musicista e performer. “In gran segreto Miriam Leone custodisce da due mesi un nuovo amore, si chiama Paolo. La coppia si è goduta un viaggio in Marocco in segreto” scrive Chi. A quanto pare i due si frequentano da qualche mese.

Nonostante l’attrice ci tenga alla sua privacy, ricorderanno tutti la sua love story con il tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, noto a tutti come Boosta. Ora l’ex Miss Italia 2008 e volto famoso del cinema italiano è tornata a respirare aria d’amore: restiamo in attesa di qualche conferma ufficiale dai diretti interessati.