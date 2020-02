Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, splendido annuncio per i fan: è la notizia che tutti aspettavano, ecco cosa ha dichiarato la vincitrice di Amici Celebrities.

Lui è il conduttore di Temptation Island, uno dei programmi Mediaset più amati dal pubblico, ed è stato concorrente del Grande Fratello, mentre lei è una modella e showgirl di grande successo e in passato ha anche partecipato a Miss Italia. Stiamo parlando di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, coppia amatissima dal pubblico, che nella scorsa stagione televisiva si è fatta conoscere ancora di più per aver partecipato ad Amici Celebrities, dimostrando di avere grande talento. Entrambi, infatti, sono arrivati in finale, e Pamela ha vinto il programma, mostrandosi eccellente sia nel ballo che nel canto. L’esperienza televisiva che hanno condiviso li ha sicuramente uniti più di prima, e ora, dopo oltre 10 anni d’amore, i due hanno annunciato una splendida notizia ai fan: ecco le parole di Pamela al settimanale ‘Nuovo’.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, ecco lo splendido annuncio che sta facendo sognare i fan

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia stanno insieme da oltre 10 anni e hanno mai pensato al matrimonio, né ai figli. Almeno fino ad oggi. In alcune recenti interviste, infatti, la Camassa ha spiegato che per lei la famiglia sono sempre stati solo loro due e si è mostrata piuttosto reticente all’idea di una gravidanza. Oggi, però, le cose sembrano cambiate, e la notizia sta facendo sognare i fan della coppia. Pamela ha infatti rilasciato delle dichiarazioni al settimanale ‘Nuovo’, annunciando di essersi quasi convinta all’idea di avere un figlio con Filippo. “Lui me lo chiede da tempo e sono sicura che sarebbe un bravo papà”, ha detto la vincitrice di Amici Celebrities, “Adesso credo sia arrivato il momento giusto”, ha concluso.

Parlando di matrimonio, invece, Pamela ha detto che lei e Filippo sono entrambi credenti, ma non ci hanno mai pensato prima. “Non è detto che non lo faremo però”, ha chiosato la Camassa, facendo ancor più impazzire di gioia i suoi fan.