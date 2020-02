Giulia De Lellis in crisi con Andrea Iannone? L’influencer rompe il silenzio attraverso il suo profilo di Instagram.

Tra le ex protagoniste di Uomini e Donne, lei è senza dubbio una di quelle che ha avuto maggior successo in assoluto. Parliamo di Giulia De Lellis, che dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, è diventata una vera e propria star sui social. Con ben 4,5 milioni di followers su Instagram, Giulia è tra le influencer italiane più seguite al mondo. Per anni ha fatto sognare tutti con la sua storia d’amore con Andrea Damante, il tronista conosciuto proprio a Uomini e Donne. La loro relazione però non è finita bene: i tradimenti di Andrea sono stati oggetto del libro Le corna stanno bene su tutto, grande successo della De Lellis. Nella vita di Giulia, ora, però c’è un altro Andrea: si tratta di Andrea Iannone, il motociclista, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Con lui sembrava procedere tutto alla grande, almeno fino a qualche ora fa. Sul web, infatti, è trapelata un’indiscrezione secondo cui la coppia sarebbe in crisi. A lanciare la bomba è stato Spy. Ecco cosa ha dichiarato la De Lellis nelle ultime ore.

Giulia De Lellis in crisi con Andrea Iannone? L’influencer parla su Instagram

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono in crisi? Secondo un’indiscrezione delle ultime ore si. La lontananza dei due degli ultimi giorni, anche sui social, ha insospettito molti. Per il settimanale Spy, la crisi tra i due sarebbe iniziata già a gennaio, dopo la squalifica del motociclista per doping. Giulia e Andrea si sarebbero allontanati sempre più: lei indaffarata tra un evento e l’altro, lui avvistato spesso nei locali senza di lei. Insomma, qualcosa non va tra la coppia? Giulia De Lellis sembra smentire tutto. In una Instagram story postata poca fa, l’influencer non fa riferimento alla questione esplicitamente, ma le sue parole sono sembrate proprio un chiarimento. “Ho visto poco il cellulare, ma mi sono arrivati dei messaggi totalmente fuori luogo. È tutto ok, sono semplicemente in relax!”, queste le parole della De Lellis. Ecco uno screen del video pubblicato su Instagram da Giulia:

Peace and love, scrive Giulia De Lellis come didascalia alla story su Instagram. La bellissima influencer spiega che sta trascorrendo gli ultimi giorni in relax, in compagnia della sua famiglia. Ma quel ‘tutto ok’ sembrerebbe tranquillizzare le fan: niente crisi con Iannone. Nulla di certo, ovvio. Non ci resta che attendere le prossime news per scoprire cosa sta accadendo davvero tra la coppia. E a voi, piacciono Giulia e Andrea?