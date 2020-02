Giulia De Lellis e Andrea Iannone, aria di crisi? L’indiscrezione bomba del settimanale ‘Spy’ rivela cosa sta succedendo tra i due, il web si infiamma.

Giulia De Lellis è ormai una delle influencer ed esperte di tendenze più accreditate in circolazione. L’ex corteggiatrice, nonché ex fidanzata di Andrea Damante, ha raggiunto un successo davvero incredibile da quando è finita la sua esperienza a Uomini e Donne, e oltre a essere presente a tutti i più importanti eventi del mondo della moda e dello spettacolo, è stata anche protagonista di una web serie di successo e ha scritto il suo primo libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che ha ottenuto un successo da record. Insomma, è un periodo d’oro per Giulia, che da diversi mesi ha trovato di nuovo l’amore accanto ad Andrea Iannone. I due sono apparsi più volte felici e innamorati anche sui social, ma è di poco fa l’indiscrezione bomba secondo cui sarebbero in crisi: ecco tutti i dettagli diffusi dal settimanale ‘Spy’.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone in crisi? L’indiscrezione del settimanale ‘Spy’ svela tutto

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sempre apparsi innamorati e felici in questi mesi, ma negli ultimi giorni gira voce che potrebbero essere in crisi. In effetti è da diverso tempo che i due non si fanno vedere insieme, sui social e non solo. Vero è che il motociclista sta passando un periodo difficile, dovuto al processo a suo carico per doping. In questo periodo, infatti, Andrea avrebbe deciso di non pubblicare molto sul suo profilo Instagram, anche perché proprio alcune foto prese dai social sarebbero prova, secondo l’accusa, del suo cambiamento fisico dovuto all’assunzione di ‘sostanze proibite’. La causa della ‘scomparsa’ dai social, dunque, potrebbe essere questa. Ma c’è dell’altro.

Il settimanale ‘Spy’ dice di avere delle fonti che confermano che Giulia sia “lontanissima con il cuore da Iannone”. Le ultime foto della coppia insieme risalgono al compleanno di lei. In questo periodo la De Lellis è stata molto impegnata con la Milano Fashion Week, ma Andrea non è mai apparso al suo fianco, anzi sarebbe stato visto in alcuni locali con amici e amiche.

Dopo la Settimana della Moda, Giulia è tornata a Roma dalla famiglia e solo dopo diversi giorni Iannone l’ha raggiunta. Secondo il settimanale ‘Spy’, potrebbe averlo fatto per ricucire la frattura. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia?