Uomini e Donne, chi è Michele il nuovo corteggiatore di Barbara De Santi

Chi è Michele, il nuovo corteggiatore di Barbara De Santi a Uomini e Donne Over.

È arrivato poche puntate fa un nuovo corteggiatore per Barbara De Santi al Trono Over di Uomini e Donne. Si chiama Michele ed è sceso appositamente per la dama che, nonostante un carattere piuttosto spumeggiante e senza peli sulla lingua, sembra comunque essere riuscita a fare breccia nel cuore dell’uomo. Michele è sceso nel parterre del programma proprio per conoscere Barbara e, a oggi, ciò che sappiamo è che tra i due le cose vanno bene. Talmente bene che lui le ha stampato un bel bacio in diretta.

Chi è Michele, il nuovo corteggiatore di Barbara a Uomini e Donne

Ma chi è Michele? Su di lui a oggi sappiamo poco. Diciamo che le informazioni che abbiamo si basano su ciò che lui ha reso noto durante la trasmissione. Quando infatti si è presentato alla De Santi ha dichiarato di essere un broker che vive a Lugano e di avere 49. Tanti anche gli sport e gli hobby. Michele infatti fa tennis, sci e kitesurf. Quando è arrivato nel programma ha dichiarato che Barbara è una donna bellissima e fantastica. Ciò che l’ha colpito maggiormente, a suo dire, sono stati gli occhi “da cerbiatta”. I due hanno iniziato così a conoscersi ma non sono mancate le polemiche. Quando infatti la De Santi ha detto sì convinta dopo pochissimo alla conoscenza, Gianni si è chiesto se non fosse solo perchè è un broker. La De Santi si è giustificata subito dicendo che in realtà ciò che l’ha convinta è stata la grande quantità di hobby di Michele. “Ho pensato che così non mi sarei annoiata”.

Il bacio in diretta

Come abbiamo detto la conoscenza tra i due sta procedendo bene. Barbara però che non manca mai di far notare ciò che non va bene, la scorsa puntata ha voluto puntualizzare. “Non mi fa tanti complimenti” ha dichiarato la donna. Michele invece le ha detto che non è vero, che la trova bellissima e che, soprattutto, è molto felice di conoscerla. Pace fatta, suggellata poi da un bel bacio a stampo in diretta al centro dello studio.