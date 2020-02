L’intervista a Valeria Bigella in Rivelo sta facendo molto chiacchierare: l’ex della sarda, Alessio Bruno, si è infuriato per alcune dichiarazioni fatte nel programma. Ecco cosa è successo.

Alessio Bruno e Valeria Bigella sono state una delle coppie più amate in Temptation Island: il loro percorso ha preso però due strade diverse poco dopo la fine del programma. Oggi il giovane ha una nuova compagna. Valeria è stata ospite di Lorella Boccia in ‘Rivelo’ ed ha fatto alcune dichiarazioni molto forti: nel corso dell’intervista ha svelato dettagli del suo privato davvero inediti. Si è parlato a 360 gradi della storia d’amore tra i due ex volti di Temptation Island: ad Alessio alcune parole non sono affatto piaciute e si è sfogato su Instagram. Ecco cosa ha scritto nelle ig story.

Valeria Bigella a Rivelo, Alessio Bruno furioso: il durissimo sfogo su Instagram

L’intervista di Valeria Bigella a Rivelo ha fatto infuriare totalmente il suo ex fidanzato, Alessio Bruno, nominato più volte durante la chiacchierata tra l’ex volto di Temptation Island e Lorella Boccia, conduttrice del programma. Il romano, attualmente agli arresti domiciliari, attraverso le Instagram story si è sfogato, scagliandosi contro la Boccia.

“Le ca**ate dette in questa trasmissione sono tante, ma non ho piacere di smentire nulla. Voglio un gran bene a Valeria e il motivo per cui io non stia qui a puntualizzare e a correggere alcune cose è semplicemente perché penso che non lo abbia fatto con la malizia di colpirmi ma semplicemente perché era a disagio in questa situazione. Ci sarebbero state cose da evitare o da dire in maniera corretta ma ognuno, alla propria intervista, dice quello che vuole. Una cosa però la devo dire alla signorina Lorella Boccia, di documentarsi meglio” sono le sue parole. Alessio ha scritto alla conduttrice di Rivelo di non permettesi di dire o pensare ‘cose del genere’.