Vanessa Incontrada, il drammatico incidente: “E’ stato terribile”

Forse non tutti sanno del drammatico incidente di Vanessa Incontrada: un episodio che ha lasciato il segno nella sua vita e l’ha spaventata molto

Vanessa Incontrada è ormai una delle attrici, presentatrici e showgirl più apprezzate della televisione italiana. Un vastissimo pubblico la segue con attenzione anche sui social: su Instagram, per esempio, ha quasi 2 milioni di follower. Insomma, un personaggio molto amato che ultimamente ha fatto molto parlare di sé per la polemica sul bodyshaming. Ultimamente è stata protagonista della serie tv, Come una madre, in cui si è fatta apprezzare e stimare per la magnifica interpretazione del suo personaggio. Proprio nella serata del 26 febbraio viene trasmesso in tv il film Non c’è campo, con lei protagonista. E’ un trionfo, un vero successo per gli ascolti.

L’incidente di Vanessa Incontrada: “Ho avuto paura”

Forse non tutti lo ricordano. Non tutti sanno che Vanessa Incontrada ha rischiato la vita in un incidente stradale. Nel 2016, quindi circa 4 anni fa, l’auto di un 40enne ha speronato diverse vetture sull’Aurelia, tra cui anche quella di Vanessa. Non è stato facile per Vanessa superare quel trauma. Dopo un po’ l’ha raccontato in tv, in un’intervista a L’Arena con Massimo Giletti: “È stato terribile, ho avuto una gran paura”. L’uomo aveva speronato diverse autovetture nella sua corsa. Ad un camper, secondo quanto si racconta sul web, ha addirittura squarciato l’intera fiancata ed alla sua auto erano volate vie le ruote anteriori. Insomma, un vero e proprio incubo per Vanessa che, fortunatamente, ne è uscita illesa. Possiamo solo immaginare lo spavento!

Vanessa e il suo profilo Instagram: cosa racconta ai follower?

Ogni foto, ogni scatto, ogni post sembra un capolavoro da galleria d’arte. Sorride sempre, Vanessa, ed ha uno sguardo intenso. Dai suoi occhi traspare l’anima, e possiamo dire sia una delle poche attrici/showgirl che ancora riescono a raccontarsi così, senza filtri. Al termine di ogni post, con tanta simpatia, scrive sempre ‘besitos amigos’, una frase che fa ricordare a tutti ogni volta le sue origini spagnole.