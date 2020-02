Wanda Nara in costume, lato b in primo piano: “Sognando l’estate”

Wanda Nara infiamma il social network: l’opinionista del Grande Fratello Vip pubblica una foto in costume con il lato b in primo piano

Wanda è divenuta famosa in Italia, oltre che per il suo ruolo professionale e la sua storia d’amore con Mauro Icardi, anche per la sua bellezza. Gli italiani che riescono a mettere da parte l’astio nei suoi confronti, non possono che apprezzare le curve della procuratrice argentina. Il suo account Instagram, tra l’altro, è molto seguito. Sul popolare social network, la compagna di Mauro Icardi conta più di sei milioni di seguaci, uno numero pazzesco paragonato a quello di altre modelle e influencer. Le sue stories sono seguitissime e apprezzate, così come i suoi post che sono sempre pieni di like. Quelli che fanno più furore, ovviamente, sono le foto in costume o con curve e scollature in primo piano.

Wanda Nara, foto in costume e lato b in primo piano

Wanda è uno dei personaggi televisivi più seguiti sui social network. La compagna di Mauro Icardi conta più di sei milioni di seguaci su Instagram. Sul popolare social network, la Nara pubblica foto di famiglia, post sponsorizzati, ma anche contenuti per stuzzicare la fantasia di tutti i suoi seguaci. Le sue foto ‘bollenti’ sono diventate anche una rubrica della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini, prima di dare la buonanotte ai concorrenti del reality show e al pubblico, mostra una foto pubblicata dall’opinionista in settimana su Instagram. Di solito sono sempre foto in costume o con le curve in primo piano, che fanno sognare tutti i telespettatori e i concorrenti reclusi nella casa più spiata d’Italia. Quest’oggi la procuratrice argentina ha pubblicato una foto abbastanza ‘bollente’, che sicuramente sarà mostrata nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 4. Wanda ha pubblicato una foto in costume, mettendo il lato b in primo piano. Il post è stato accompagnato da una didascalia: “Sognando l’estate“. Con un corpo così da urlo, tutti gli italiani non vedono l’ora che arrivi l’estate. La foto ovviamente ha raggiunto migliaia di like in poco tempo ed è diventata subito virale. Siamo sicuri che, quando Signorini la mostrerà in prima serata, la foto guadagnerà ancora più like. Così come l’account social dell’opinionista, che grazie al programma televisivo ha guadagnato molti più seguaci.

La Nara grazie al reality show di Canale 5 ha rilanciato la sua immagine. Il pubblico ha imparato a conoscerla a fondo, lasciando da parte i pregiudizi. L’opinionista adesso è molto apprezzata dagli italiani.