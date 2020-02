Serale Amici 19, ecco i nomi dei primi due concorrenti eliminati nel corso della prima puntata del talent show di Canale 5: il ballottaggio finale.

La prima puntata del Serale di Amici 19 è andata finalmente in onda. Venerdì 28 Febbraio, infatti, Maria De Filippi è stata la colonna portante di un appuntamento davvero imperdibile. Non soltanto per il collegamento telefonico con Luciana Littizetto, la giuria speciale e il super ospite, ma anche per tutte le performances di ciascun concorrente su quel tanto ambito e desiderato palco. Tutte le esibizioni, ammettiamolo, sono state davvero da urlo. Così come lo è stata anche l’immensa bravura dei dieci talenti scelti. Purtroppo, non tutti, però, hanno avuto la possibilità di accedere direttamente alla seconda puntata. Alla fine dei tre blocchi di gara, infatti, sono stati annunciati i nomi dei primi due eliminati. Chi saranno? Uno dei due, come ben ricorderete, ve lo abbiamo svelato in un nostro recente articolo. Eccovi, quindi, il secondo.

Amici 19, gli eliminati della prima puntata del serale

La prima puntata del Serale di Amici 19 è stata ricca di emozioni e di esibizioni davvero performances. A partire da Elisa. Fino ad Al Bano e Romina. Tuttavia, nonostante la smisurata bravura di ciascun concorrente, soltanto otto di loro hanno avuto la possibilità di accedere direttamente alla seconda puntata. Come raccontato in un nostro recente articolo. nel corso della prima puntata avremmo assistito, infatti, a ben due eliminazioni. Ecco. Assodato che la prima ad avere abbandonato il talent è stata Martina Beltrami, chi è il secondo? E, soprattutto, con chi si è ‘scontrato’ al ballottaggio finale?

Dopo la prova eliminazione superata da Giulia, Nyv, Talisa, Javier, Nicolai, Gaia e Jacapo, ad essere i protagonisti del ballottaggio finale sono proprio loro: Valentìn e Francesco. Entrambi, con una manche secca, si esibiscono così nella loro ‘materia’. Alla fine della performance, però, il cantante biondo dagli occhi di ghiaccio è costretto ad abbandonare il gioco.

