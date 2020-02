Amici, arriva il commento senza freni di Romina Power subito dopo la puntata: il post della cantante su Instagram colpisce tutti.

La prima puntata del serale di Amici è stata ricca di grandissimi ospiti. Giuria d’eccezione per gli allievi della scuola, che sono stati giudicati da Loredana Berté, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, con la partecipazione speciale di Tommaso Paradiso. In collegamento anche Luciana Littizzetto, che è più volte intervenuta nel corso della puntata, direttamente da casa sua. In uno dei collegamenti ha anche messo in ‘imbarazzo’ Loredana Berté, raccontando un retroscena inedito su di lei. Ma non è tutto. Nel corso delle esibizioni dei giovani cantanti, tanti ospiti hanno duettato con loro, da Elisa e Ermal Meta, passando per J-Ax, Emma, Ghali e Alessandra Amoroso. Un parterre davvero speciale, insomma, che ha visto anche la partecipazione di Al Bano e Romina, arrivati in studio per cantare insieme ai professori della scuola, in un momento nuovo per la storia di Amici, durante il quale gli allievi hanno giudicato gli insegnanti. Al termine della puntata, Romina Power ha fatto un commento senza freni sulla serata: ecco le sue parole.

Amici, il commento senza freni di Romina Power subito dopo la puntata: ecco cosa ha detto la cantante

Romina Power e Al Bano sono stati grandi protagonisti della puntata di Amici, esibendosi sulle note di ‘Felicità’ insieme ai professori di canto e ballo della scuola. I due hanno dato vita anche a un imperdibile siparietto che ha divertito il pubblico, e poi si sono seduti in studio per assistere al resto della puntata, che ha visto l’eliminazione di MArtina Beltrami e Francesco Bertoli. Subito dopo la diretta, Romina ha espresso il suo pensiero senza freni sulla serata.

“E’ stato molto divertente far parte di ‘Amici’ d Maria De Filippi”, ha scritto Romina, che ha accompagnato le sue parole con una foto di lei e Al Bano che ridono divertiti durante la puntata, a dimostrazione del fatto che la serata per i due è stata davvero super.