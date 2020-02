Nel pomeridiano di Amici 19, oggi 29 febbraio, Gaia Gozzi si è sfogata duramente dopo aver ascoltato il parere di Loredana Bertè.

E’ stato un inizio diverso dagli altri quello di Amici 19: quest’anno il Serale per la nuova edizione è tornato con regole diverse e con tantissimi ospiti. Non esistono più le due squadre, Bianchi e Blu, ma per i concorrenti sarà un tutti contro tutti. Una delle protagoniste indiscusse della prima serata è stata il giudice Loredana Bertè: con giudizi schietti, la famosa cantante non è riuscita a nascondesi dietro ad una sola parola. La Bertè con Gaia Gozzi è stata particolarmente dura al punto da far avere uno sfogo alla giovane allieva. Ecco cosa è successo e quali sono state le parole.

Amici 19, Gaia Gozzi: “Questo non lo merito”, durissimo sfogo contro la Bertè

Nel pomeridiano di oggi 29 febbraio di Amici 19 è stato mostrato un durissimo sfogo di Gaia Gozzi, avuto nella stanza insieme ai suoi amici e colleghi dopo aver ascoltato la critica di Loredana Bertè nei suoi confronti.

La famosa cantante italiana non ha usato mezzi termini, l’ha accusata di avere una maschera. “La trovo costruita. Non la trovo sincera e vera, canta come se non ci fosse un domani. Sta nella sua comfort zone, è sempre uguale” sono state le sue parole. La concorrente di Amici 19, ex di X Factor, non ha per nulla digerito questa critica ed è scoppiata in un lungo pianto. Allo stesso tempo si è giustificata con queste parole: “Credo ci sia un filtro ma mi sorprende il fatto che mi accusi di essere finta. Cerco di stare lì così e fare ciò che realmente amo, ci metto tutta me stessa. Mi sono rotta il cazzo della gente che pensa di sapere tutto di me. Nessuno sa niente di me. Devo dare il privilegio alle persone di capirmi non sono una così a caso, io valgo. Mi dispiace che non riesca a vedere oltre. Falsa non lo sono, non me lo merito. Sono tutto ma non falsa”.

Nella prima puntata del Serale, la concorrente nata a Guastalla ha duettato con Emma Marrone: le due hanno cantato sulle note di ‘Stupida Allegria’ con grande sintonia. A Stash è piaciuta molto l’esibizione mentre alla Bertè, una delle giurate, no. Al di là del commento negativo però l’allieva è volata al primo posto. Dopo le esibizioni di tutti i giovani artisti di Amici è stato Nicolai ad aggiudicarsi la vetta in classifica del talent show.

Questo il post del profilo di Amici che annuncia la conquista della seconda puntata per Gaia Gozzi.