Amici, ‘incidente’ in diretta durante l’esibizione di Javier: il concorrente rischia grosso, ecco cos’è successo nel dettaglio mentre ballava nel secondo girone della gara.

La prima puntata del serale di Amici è stata davvero scoppiettante e piena di sorprese e novità. Maria De Filippi ha invitato tantissimi ospiti importanti, dalla giuria, composta da Loredana Berté, Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e la guest star Tommaso Paradiso, a tutti i cantanti che hanno duettato con i concorrenti, da Ghali a Elisa, passando per J-Ax, Ermal Meta, Emma e Alessandra Amoroso. Non è mancato anche un appuntamento con la storia della musica italiana, grazie a Romina e Al Bano, che si sono esibiti sulle note di ‘Felicità’ insieme ai professori della scuola, dando vita anche a un siparietto che ha divertito molto il pubblico. Insomma, la serata è stata super e ha visto l’intervento anche di Luciana Littizzetto, che si è collegata con lo studio direttamente da casa sua, intrattenendo il pubblico con le sue battute. La comica ha ‘preso di mira’ Maria De Filippi, ma anche il maestro Beppe Vessicchio e Loredana Berté, raccontando un retroscena inedito sul suo conto. Oltre agli ospiti e al divertimento, c’è stata poi la tensione della gara. I ragazzi si sono esibiti in due gironi, al termine dei quali ci sono state due eliminazioni. Martina e Francesco hanno dovuto abbandonare il programma, mentre gli altri sono passati alla seconda puntata. Durante l’esibizione di Javier, però, è accaduto un ‘incidente’ che ha rischiato di compromettere la sua coreografia: ecco cos’è successo.

Amici, Javier rischia grosso durante l’esibizione: ecco l”incidente’ avvenuto in studio

Durante il primo girone di esibizioni della puntata di Amici, Nicolaj e Nyv hanno subito ottenuto la maglia per la diretta di venerdì prossimo, quindi non si sono più esibiti nel corso della serata. Martina, invece è stata eliminata dopo un breve ballottaggio con Francesco, perché entrambi erano finiti ultimi in classifica. Al termine della seconda fase della gara, invece, è stato Javier, insieme a Giulia, a ottenere il lasciapassare per la seconda puntata. Il ballerino è arrivato primo in classifica, nonostante la sua esibizione abbia rischiato di essere rovinata da un piccolo ‘incidente’. Mentre Javier ballava con uno dei professionisti, il letto che faceva da scenografia si è improvvisamente rotto proprio mentre lui si alzava. Subito dopo il ballerino si è risieduto sul letto, come previsto dalla coreografia, essendo però costretto a rimanere un po’ in bilico, per evitare di affondare nell’apertura che si era creata.

Un incidente non grave, ma che ha rischiato seriamente di compromettere l’esibizione di Javier. Fortunatamente, però, la bravura e l’attenzione del ballerino hanno evitato il peggio, permettendogli addirittura di finire primo in classifica.