Ad Amici abbiamo assistito ad un pericolo inconveniente in diretta: proprio mentre Nyv si preparava a cantare, alle sue spalle…

Amici 19: sì, siamo alla 19esima edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Come sottolineava Luciana Littizzetto ieri in collegamento, probabilmente qualche alunno della scuola ancora non era nato quando andavano in onda le prime puntate. La serata di ieri a Canale 5 è trascorsa benissimo. Tuttavia, non sono mancati degli imprevisti. Degli inconvenienti, come si suol dire, che in un contesto come quello di una trasmissione televisiva si possono verificare. L’episodio di cui vogliamo parlarvi è stato catturato dalle telecamere durante la diretta e poi è stato riportato sui social da Trash Italiano: in pochi secondi, manco a dirlo, ha fatto il giro del web.

Amici di Maria De Filippi: inconveniente in diretta, cade rovinosamente tra il pubblico

Cose che succedono. Sì, in effetti è così. Il cameraman che passava da una postazione all’altra tra il pubblico di Amici era troppo preso dal suo lavoro. Stare dietro a tutti quei colpi di scena non sarà facile per lo staff della trasmissione. Per questo, ad un certo punto, è caduto rovinosamente tra il pubblico presente in sala. Un episodio che può avere del comico, sì, ma poteva andar peggio. La trasmissione non ha fatto sapere di ‘incidenti’ con conseguenze gravi. Per questo, possiamo essere tranquilli sul fatto che il cameraman non si sia fatto male. Ma non è l’unico ad aver rischiato grosso ieri…

RAGAZZI IL CAMERAMAN SI È CAPPOTTATO ✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #Amici19 pic.twitter.com/XGAovWE6xc — Trash Italiano (@trash_italiano) February 28, 2020

Era il momento di Nyv, doveva cantare Attention per la prova del semaforo che avrebbe decretato la sua permanenza al serale di Amici, o meglio il passaggio alla seconda puntata. La cantante era al centro dello studio e si preparava con le cuffie, il microfono e gli strumenti, quando la telecamera ha inquadrato sul fondo l’operatore che cadeva. Pochi secondi, un attimo di distrazione che poteva costare caro. Nyv non si è accorta di nulla. Ma l’episodio non è di certo passato inosservato sui social dove è diventato virali in un batter d’occhio.

Gli ospiti di Amici e la prima puntata

Maria De Filippi ha spostato l’appuntamento al venerdì con il serale di Amici. Sabato, invece, la conduttrice sarà in onda con C’è Posta per te. La trasmissione della De Filippi, ormai, non è più solo un talent. E’ un vero e proprio show a 360 gradi. La serata è stata aperta da Le Sardine con dei monologhi sulla paura e l’esortazione a non restare fermi davanti a tutto ciò che ci accade intorno. Poi, è arrivato il momento della comicità per Luciana Littizzetto che si è collegata direttamente da casa sua. Ultimamente ha avuto un piccolo incidente che la costringe a letto ormai da mesi. Gli ospiti? Tantissimi: da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, passando per Ermal Meta ed Elisa. Insomma, uno spettacolo nel vero senso del termine.