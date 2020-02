Amici, Romina mette in imbarazzo Al Bano dopo l’esibizione: “La sciarpetta ‘copri panza’”, la risposta di lui la spiazza, ecco cos’è successo tra i due in diretta.

Al Bano e Romina sono due super ospiti di questa prima puntata di Amici. I due artisti sono entrati in studio al termine della prima fase della gara, dopo l’eliminazione di Martina, finita ultima in classifica, e il passaggio alla seconda puntata per Nicolaj e Nyv, che sono arrivati rispettivamente primo e seconda dopo il primo giro di esibizioni. Accantonata per un attimo la tensione della gara, Maria De Filippi ha introdotto un momento ricreativo, in cui tutti gli insegnanti si sono esibiti sia nel canto che nel ballo, per essere giudicati dagli allievi. Un rovesciamento di ruoli che ha divertito molto il pubblico e gli stessi concorrenti, che hanno votato le esibizioni dei loro professori. Durante la prova di canto, gli insegnanti hanno duettato proprio con Al Bano e Romina, sulle note del loro intramontabile successo ‘Felicità’. Al termine della canzone, prima di uscire di scena, Romina ha messo in imbarazzo il suo ex marito: ecco cosa gli ha detto e come ha reagito lui.

Amici, Romina mette in imbarazzo Al Bano dopo l’esibizione: “La sciarpetta ‘copri panza’”, cos’è successo

Romina e Al Bano si sono esibiti insieme ai professori della scuola di Amici sulle note di ‘Felicità’. Al termine della prova, la Power si è rivolta al suo ex marito e gli ha chiesto se avesse dimenticato qualcosa: “Stasera non hai messo la tua sciarpetta ‘copri panza’”, ha detto, prendendolo chiaramente in giro e facendo riferimento alla sciarpa che spesso Al Bano indossa durante i loro concerti. Imbarazzato per un attimo, il cantante ha risposto senza freni: “L’ho lasciata a te”, ha detto, spiazzando la sua ex moglie e facendo divertire tutti i presenti.

Il siparietto tra i due è stato davvero esilarante e ha dimostrato ancora una volta che la complicità e il feeling tra loro è ancora più vivo che mai.