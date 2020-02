Verissimo, Barbara D’Urso e Federica Panicucci: “Momento choc”, ecco cosa è successo in studio da Silvia Toffanin.

È andata in onda oggi una nuova puntata di Verissimo. Una puntata molto particolare: per via dell’emergenza Coronavirus, lo studio del talk era completamente vuoto. Niente pubblico quindi, ma tantissimo ospiti. Ad aprire la puntata sono state quattro grandi donne della nostra tv, intervenute per dire la loro proprio sul terribile virus che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni. Si tratta di Cesara Buonamici, Alessandra Viero, Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Una discussione molto interessante, in cui tutte, simboli dell’informazione in tv, hanno espresso la loro opinione su un problema che non va sminuito, ma neanche affrontato col panico. E proprio per stemperare le tensioni, la D’Urso ha invitato tutti ad uscire all’aria aperta: “Uscite, abbracciatevi, io abbraccio Cesara!”. È a questo punto che Federica Panicucci intervieni: “Abbraccia anche me!“. Ed è a questo punto che le due conduttrici si abbracciano e si baciano, dando vita a quello che Barbara ha definito un ‘momento choc’. Scopriamo cosa è accaduto.

Verissimo, Barbara D’Urso e Federica Panicucci: “Momento choc”, baci e abbracci tra le due conduttrici

Un momento storico. È così che Barbara D’Urso ha definito il momento in cui si è scambiata baci e abbracci con Federica Panicucci. Le due conduttrici, entrambe ospiti della puntata di oggi di Verissimo, sono sempre state definite ‘rivali’ dai media. Una notizia mai smentita dalle dirette interessate, che non sembravano avere molta simpatia reciproca. Almeno fino ad oggi, quando nello studio di Verissimo si sono lasciate andare a gesti davvero inaspettati. “Il Coronavirus ha unito la D’Urso e la Panicucci! Vi faccio un applauso!”, commenta ironicamente Silvia Toffanin, dopo che le due conduttrice si sono abbracciate. E baciate, lasciandosi reciprocamente il segno del rossetto rosso sulle labbra. Un momento decisamente unico, che la D’Urso ha definito alla sua solita maniera: ‘choc’! Ecco cosa è apparso poco fa nelle stories di Instagram della regina di Pomeriggio 5:

“Momento choc”, scrive la D’Urso riproponendo proprio il momento del bacio con la sua collega. Con tanto di tag per Federica Panicucci. Che sia l’inizio di un’amicizia tra le due regine della tv?