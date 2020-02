Belen e Stefano hanno una nuova casa: dove si trova e quanto costa il nido d’amore che i coniugi hanno scelto per consacrare questo ritorno di fiamma

Belen e Stefano sono sicuramente tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo. Hanno fatto sognare milioni di fan, quando anni fa si scambiavano sguardi complici all’interno dello studio di Amici di Maria De Filippi, dove si sono conosciuti e che galeotto fu del loro incontro. Da allora i due non si sono mai separati, coronando il loro amore con un meraviglioso matrimonio e poi con l’arrivo del piccolo Santiago. Dalla nascita del piccolo Santi, i rapporti tra Belen e Stefano si sono un po’ incrinati, portando i due a separarsi per un periodo di tempo in cui i due sono stati vicino ad altre persone. Belen ha avuto una storia con Andrea Iannone, attuale compagno di Giulia De Lellis e Stefano è stato accostato a vari flirt, mai veramente confermati. Dopo anni separati i due hanno ritrovato non solo la serenità, ma anche l’amore, decidendo di ricongiungersi, per la gioia non solo del piccolo Santi, ma anche di tutti i fan che negli anni non hanno mai smesso di sperare in u lieto fine. Per coronare questo ritorno di fiamma la coppia ha pensato bene di acquistare una nuova casa, che diventerà il loro prossimo nido d’amore.

La ritrovata serenità tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sta facendo sognare milioni di Fan, che stavano aspettando questo momento ormai da anni. I due che non avevano mai firmato le carte del divorzio, sono quindi ancora legalmente sposati e si stanno dedicando anima e corpo a recuperare il tempo perduto in questi anni. Tra viaggi con il piccolo Santi e lavori in comune, Stefano e Belen, hanno in cantiere anche un’altra bellissima novità. I coniugi hanno infatti deciso di trasferirsi in una nuova casa in un quartiere molto in di Milano. Stiamo parlando di un terzo piano con attico, in un palazzo storico, con un importante portone in legno lavorato e dei grandissimi finestroni, che renderanno l’ambiente decisamente molto luminosi. Il quartiere in cui è ubicato l’appartamento è quello di Moscova.

In questa zona le case possono aggirarsi a costare anche 8.000 euro a metro quadro.