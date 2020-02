C’è Posta per Te, Dafne chiama il programma di Maria De Filippi per riallacciare i rapporti con i suoi genitori che, da tempo, non le parlano più.

Dopo il divertentissimo ed imperdibile siparietto di Pio ed Amedeo con Belen e Stefano De Martino, a fare il suo ingresso nello studio di C’è Posta per Te è Dafne. È proprio lei che, accompagnata dal suo fidanzato e dai suoi suoceri, che, dopo la richiesta ‘particolare’ di Gabriele alla giovane coppia tanto amata e tanto apprezzata da tutto il pubblico italiano, fa raccontare la sua storia alla padrona di casa. La giovane decide di chiamare i suoi genitori, sono loro i destinatari della posta, per tentare di riappacificarsi con loro. È da diverso tempo che, appena saputa della relazione con Gabriele, i suoi genitori non vogliono più avere a che fare con lei. Ecco tutti i dettagli. E, soprattutto, come è andata a finire tra di loro.

C’è Posta per Te, Dafne non ha rapporti con i suoi genitori: cos’è successo

Dafne e Gabriele sono una coppia a tutti gli effetti e convivono insieme da diverso tempo, eppure l’idillio amoroso non può essere goduto a pieno dalla giovane ragazza perché non parla con i suoi genitori proprio per la sua relazione con il suo fidanzato. Non ci sono reali motivo per cui non vogliono che Dafne stia insieme a lui. Non ha problemi legali, giudiziari, non ha grilli per la testa, insomma. Eppure, entrambi non vogliono per nessun motivo che la loro figlia frequenti e parli con il giovane Gabriele. Tuttavia, la giovane inizia e continua ugualmente una corrispondenza telefonica con lui. Che, appena scoperta dal padre, culmina con un vero e proprio bacio tra i due giovani ragazzi. Ma non solo. Il padre, appena scoperto della relazione della figlia, la caccia di casa. Per poi fare, dopo un paio di giorni, la denuncia di scomparsa.

Siamo nel 2019 quando, dopo essere ritornati nel loro paese di origine, Dafne viene riaccettata nella casa genitoriale dopo la fine della sua storia d’amore con Gabriele. Tuttavia, le cose, molto presto, cambiano nuovamente. La giovane, infatti, inizia a frequentare Gabriele ancora una volta. Comportando, così, l’ira dei suoi genitori. Che, per la seconda volta, la cacciano di casa. Ecco com’è andata a finire.

Com’è andata a finire tra di loro?

‘Girati’, invita la madre di Dafne a suo marito appena vista la ragazza dall’altra parte della busta. ‘Non sono le persone per lei’, dice, invece, il padre di Dafne nel tentativo di giustificare il suo rifiuto categorico per Gabriele. Insomma, delle parole davvero dure. Ma non è affatto finita qui. Anche nei confronti di Dafne, suo padre non si è risparmiato affatto delle dichiarazioni davvero da brividi. ‘L’altra mia figlia, con la F maiuscola, è intelligente. Lei -indicando Dafne – se l’è tenuta nascosta l’intelligenza’. Inevitabile, quindi, lo scontro tra la giovane e i suoi genitori. Tuttavia, entrambi sono davvero inamovibili sulla loro decisione. Scegliendo, così, di chiudere la busta.