C’è Posta per Te, anticipazioni di sabato 29 febbraio: scopriamo insieme gli ospiti e i colpi di scena in onda stasera dalle 21.20 su Canale 5

Anche questo sabato andrà in onda una nuova ed emozionante puntata di ‘C’è Posta per Te’. Il programma condotto da Maria De Filippi, è arrivato alla sua 23 edizione, con oltre 235 puntate all’attivo, è tra i più seguiti e amati della televisione nostrana. La conduttrice e autrice è tra i volti più amati e stimati di sempre, simbolo della televisione Italiana, riscuote un successo dietro l’altro, col suo carisma e il tatto che mette nel raccontare storie e confrontarsi con l’interlocutore. In questa nuova edizione del programma tante sono state le storie che ci hanno emozionato, e tante sono state quelle che invece ci hanno fatto riflettere e a volte anche arrabbiare forse. Il modo di interpretare i vissuti dei suoi ospiti ci catapulta ogni volta in un mondo nuovo. Attualmente i nomi che Maria può contare tra gli ospiti che hanno presenziato all’interno del programma, sono stelle di fama globale, come Johnny Depp, Can Yaman, Ciro Immobile e Jessica Malena, Francesco Totti, Antonio Banderas, Emma Marrone, Massimo Ranieri e tanti altri. Ma vediamo insieme ci saranno gli ospiti di questa sera. Tutte le puntate sono rivedibili in streaming tv sul canale ufficiale di Witty, trovate qui il link.

C’è Posta per Te, anticipazioni sabato 29 febbraio: ospiti e colpi di scena

Nella puntata di stasera ne vedremo davvero delle belle! Quella di oggi 29 febbraio si prospetta essere una puntata davvero frizzantina e ricca di colpi di scena. Basti pensare che uno dei duo comici più amati in Italia, ha deciso di mandare di mandare a chiamare una delle coppie dello showbiz più amate dell’ultimo decennio. Essì, avete letto bene… Pio e Amedeo hanno deciso di portare tutta la loro simpatia nello studio di Maria De Filippi e mandare la posta a Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Come già visto da qualche piccolo spoiler su Instagram, si presagisce un siparietto a crepapelle, noi non vorremmo essere al posto di Stefano e Belen! Ma non saranno gli unici ospiti della serata.

A presenziare ad una delle storie trattate dalla De Filippi, stasera ci sarà anche un grandissimo fuoriclasse del Calcio Italiano. Stiamo parlando di Gonzalo Higuain, attuale attaccante della Juventus di Maurizio Sarri. Non ci resta che aspettare questa sera per assistere ad una nuova puntata.