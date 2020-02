A fare il suo ingresso nello studio di C’è Posta per Te è Mariagrazia che vuole incontrare, per la prima volta, la sua mamma naturale.

Anche per la settima puntata di C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha riservato delle storie davvero incredibili. Non ci riferiamo soltanto, badate bene, alla ‘particolare’ richiesta di Gabriele, Pio ed Amedeo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma anche per l’emozionante storia di Dafne e dei suoi genitori. La giovane siciliana, da diverso tempo, non aveva rapporti e contatti con i suoi genitori per la sua storia d’amore con Gabriele. A fare il suo ingresso in studio, questa volta, è Mariagrazia. La donna, accompagnata da suo marito Giuseppe e suo figlio Calogero, ha intenzione di conoscere sua madre. Che, cinquantaquattro anni fa, l’ha abbandonata. Cos’è successo e, soprattutto, com’è andata a finire la storia di questa donna.

Mariagrazia chiama C’è Posta per Te per sua madre: abbandonata alla nascita

Mariagrazia chiama la trasmissione di C’è Posta per Te perché vuole cercare di vedere per la prima volta chi l’ha messa nel mondo. Non sa nulla di sua madre. Non sa dove vive. Non sa se ha fratelli o sorelle. Spera soltanto che almeno l’abbia pensata quando l’ha messo al mondo. Cinquantaquattro anni fa Mariagrazia viene messa al mondo ed è convinta che colei che l’ha allevata e cresciuta sia sua madre naturale. Eppure, non è così. Dopo un’affermazione di una sua amichetta ai tempi della scuola, Mariagrazia inizia ad avere questo dubbio. Che viene sciolto, però, soltanto due anni dopo. Quando, mentre visiona un film con i suoi genitori, coloro che l’hanno cresciuta le raccontano tutta la verità. In quell’occasione, inoltre, a Mariagrazia viene confidato di essere stata abbandonata.

All’età di 12 anni, mentre era in giardino a giocare, si presenta una signora che, con la scusa di essere un’amica di sua madre, esprime la sua volontà di conoscere sua figlia. Quella signora, da come si può chiaramente capire, è la madre naturale di Mariagrazia. Che, in quel momento, dice di non voler affatto conoscere. Per tutti questi anni alla donna è venuto in mente di cercare la sua vera madre, ma, sia i suoi figli che suo marito, le fanno cambiare idea.

Com’è andata a finire tra di loro?

La signora Antonia non è affatto da sola, bensì è accompagnata dai suoi tre figli: Silvio, Maria, Laura, Michele e Gianni. ‘Voglio delle risposte e sapere se tutti i tuoi figli sanno che hai abbandonato una figlia’, queste le prime parole che Mariagrazia rivolge a sua madre. Immediata è stata la reazione di Antonia. Che, per giustificare il suo abbandono, dice che l’ha fatto perché, all’epoca, sia lei che suo marito non godevano di una situazione economica vantaggiosa. Tuttavia, dice: ‘Non sento niente per lei. È passato troppo tempo’. Parole inaspettate, insomma. Che, com’è giusto che sia, hanno suscitato la reazione di Maria De Filippi. ‘Mi fa strano’, dice la padrona di casa. Eppure, nonostante questo, Antonia ha voluto incontrare Mariagrazia ugualmente. Su consiglio dei suoi cinque figli, madre e figlia finalmente si sono riabbracciate.