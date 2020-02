Clizia Incorvaia, il gesto inaspettato di Eleonora Giorgi su Instagram spiazza davvero tutti: il botta e risposta fa sognare, cos’è successo.

Clizia Incoravaia è stata una delle protagoniste indiscusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Con la sua bellezza e il suo forte carattere, la giovane modella non è affatto passata inosservata all’interno della casa più spiata d’Italia. Soprattutto agli occhi di Paolo Ciavarro. Che, sin da subito, ha dimostrato un forte interesse per l’ex moglie di Francesco Sarcina. E, così, dopo diversi giorni di permanenza, è riuscito ad ottenere quello che, molto probabilmente, desiderava dal primo giorno: baciarla. Da quel momento, i due piccioncini non si sono mai staccati. Certo, non sono mancati i litigi. Ma, per il resto, sono sempre stati insieme e vicini. Fino a lunedì scorso, però. Quando, durante la quattordicesima puntata del reality, la Incorvaia è stata squalificata. È proprio per questo motivo che, a pochi giorni dalla sua uscita dalla porta rossa, Eleonora Giorgi, madre di Paolo, ha fatto un inaspettato gesto verso Clizia. Ecco cosa è successo.

Clizia Incorvaia, il gesto inaspettato di Eleonora Giorgi su Instagram

Sin dal suo primo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi non ha nascosto il suo consenso per Clizia Incorvaia. È proprio per questo motivo che, a pochi giorni dalla squalifica della influence dalla casa del GF, la madre di Paolo Ciavarro ha voluto compiere nei confronti dell’ex moglie di Francesco Sarcina un gesto davvero inaspettato. Qualche ora fa, la giovane e bellissima Incorvaia ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, una tenerissima foto con sua figlia. Dopo diversi mesi di mancanza, Clizia è ritornata a casa. E, per questo, non ha potuto fare a meno di riabbracciare forte forte sua la sua piccola. Ecco. È proprio sotto a questo post social che la grandissima attrice ha compiuto un’azione da applausi. Al quale, com’è giusto che sia, la modella non ha potuto non rispondere:

Un tenerissimo cuoricino, digita Eleonora Giorgi. ‘Amore pure’, risponde Clizia. Insomma, un botta e risposta che, senza alcun dubbio, ha fatto sognare davvero tutti.

La dedica al miele di Clizia per Paolo

Appena uscita dalla casa del GF, Clizia non ha affatto perso occasione di poter dimostrare il suo affetto a Paolo Ciavarro. Non soltanto, una volta ritornata in studio, ha confessato di aver riscoperto che il suo cuore batte ancora grazie a lui, ma è anche andata e Fregene. Proprio dove Paolo, nella casa, le aveva proposto di andare insieme.