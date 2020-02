Coronavirus, annullato il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia: “Scelta difficile e dolorosa”, ecco come sono andate le cose.

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia, e più in generale tutti i Paesi del mondo che contano un alto numero di contagi. La nostra Nazione, al momento, è terza per numeo di contagi, dopo la Cina e la Corea Del Sud. Sono 889, al momento, i casi accertati, con 21 morti. In attesa che il Governo decida come agire nei prossimi giorni per cercare di limitare il contagio, sono tante le manifestazioni e gli eventi che si è deciso di annullare, proprio per evitare situazioni di affollamento. In questo clima ‘restrittivo’, anche l’Umbria ha visto la cancellazione di un evento molto importante e atteso. Stiamo parlando del Festival Internazionale del Giornalismo, che si svolge ogni anno a Perugia nel mese di aprile e che consiste in una serie di eventi volti a riunire i rappresentanti mondiali del mondo del giornalismo e della cultura in generale: ecco tutti i motivi che hanno spinto la fondatrice Arianna Ciccone ad annullare la manifestazione.

Coronavirus, annullato il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, la fondatrice: “Scelta dolorosa”

L’emergenza Coronavirus ha causato l’annullamento del Festival Internazionale del Giornalismo, evento con cadenza annuale che la città di Perugia attendeva con ansia. La scelta è stata resa ufficiale dalla fondatrice della manifestazione, Arianna Ciccone, che sulla sua pagina Facebook ha spiegato i motivi che hanno portato a questa difficile decisione.

La giornalista ha spiegato che nonostante le notizie che arrivavano dall’Italia e dal mondo, lei e gli altri organizzatori hanno continuato a lavorare per preparare al meglio l’evento, ma poi hanno deciso di fermarsi, nel rispetto del principio che da sempre è alla base della manifestazione: prendersi cura gli uni degli altri. Proprio per salvaguardare la salute e la tranquillità di tutti gli addetti ai lavori e degli ospiti provenienti da tutto il mondo, si è arrivati alla conclusione che fosse meglio annullare il Festival.

Le parole di Arianna Ciccone hanno trovato comprensione e condivisione da parte di gran parte del pubblico, ma non sono mancate critiche, alle quali lei ha risposto dettagliatamente al termine del suo post.