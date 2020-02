In queste ultime Instagram Stories, Diletta Leotta è stata ‘beccata’ proprio in quel momento: il suo gesto, poi, non passa inosservato.

In attesa di un weekend super impegnativo a lavoro, Diletta Leotta si è concessa una piacevolissima serata ‘mondana’ in compagnia di suo fratello e di Daniele Scardina. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, si è ripresa in un ristorante milanese mentre è intenta a consumare una deliziosa cena. Non sappiamo con precisione cosa la conduttrice abbia mangiato. Tuttavia, è stata ‘beccata’ proprio in un particolare momento della serata. Ma non solo. Perché, dopo essersi resa conto di essere stata ripresa in ‘flagrante’, la siciliana compie un gesto che non passa assolutamente inosservato. Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta ‘beccata’ in quel momento: quel gesto spiazza

Come ben sapete, sul suo canale social ufficiale, Diletta Leotta è davvero molto attiva. Tramite Instagram, infatti, la bellissima conduttrice sportiva di Sky non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Non solo, badate bene, è solita condividere degli scatti davvero favolosi, ma anche tutto ciò che riguarda la sua vita lavorativa e non. È proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa si è lasciata riprendere mentre è la protagonista indiscussa di una piacevolissima serata trascorsa insieme a suo fratello Mirko e alla sua fiamma Daniele Scardina. Tuttavia, a catturare l’attenzione è una particolare IG stories in cui si vede chiaramente che la giovane Leotta viene ‘beccata’ in un particolare momento della serata. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ebbene si. Diletta è stata ‘beccata’ proprio mentre si concedeva una bellissima forchettata di pasta. Seppure, infatti, la conduttrice sportiva ci tenga particolarmente alla sua linea, qualche piccolo peccato di gola se lo concede ben volentieri. E queste immagini social ne sono testimoni. Ma non è affatto finita qui. Perché, molto probabilmente resasi conto di essere stata ripresa con ‘le mani nel sacco’, compie un gesto davvero inaspettato:

È stata beccata in flagrante Diletta e, per questo motivo, lascia chiaramente vedere ‘il corpo del delitto’. Insomma, un venerdì sera all’insegna del divertimento, dell’amore, della famiglia e di cibo. Cosa volere di più dalla vita?

Diletta rifatta? La verità di Mirko

Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta, è un noto chirurgo. È proprio per questo motivo che, dopo le numerose ed incessante accuse a sua sorella di essere ricorsa troppe volte alla chirurgia estetica, è voluto intervenire al riguardo. In una recente intervista per il settimanale Gente, il giovane ha detto tutta la verità.