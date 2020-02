Elettra Lamborghini si fotografa in bagno: costume super sgambato, Instagram si ‘accende’ con lo scatto della cantante.

Basta poco ad Elettra Lamborghini per fare impazzire i suoi fan. La bellissima cantante, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2020, può contare su una vera e propria schiera di sostenitori, che la seguono costantemente. Non solo agli eventi musicali di cui è protagonista, ma anche sui social, dove la regina del twerking è una vera e propria star. Su Instagram, Elettra ha ben 5,3 milioni di followers, che giorno dopo giorno seguono le sue ‘avventure social’. E proprio poco fa, la bellissima ereditiera ha postato uno scatto che non è passato inosservato. Si tratta di un selfie nello specchio del bagno: Elettra ha i capelli bagnati e un costume intero che mette in risalto le sue notevoli forme. Instagram diventa ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Elettra Lamborghini si fotografa in bagno: costume super sgambato, post ‘bollente’

Sul palco dell’Ariston ha fatto ballare tutti con la sua Musica e il resto scompare. Parliamo di lei, Elettra Lamborghini, che con la sua energia fa innamorare milioni di fan. Ma anche con il suo corpo mozzafiato. Che Elettra ama mettere in mostra sul suo seguitissimo profilo di Instagram. Dove molto spesso appaiono scatti decisamente ‘piccanti’, come quello pubblicato dalla Lamborghini proprio poco fa nelle sue stories. Una foto allo specchio, in bagno, coi capelli ancora bagnati. Ad attirare l’attenzione è il costume, super sgambato, che mette in risalto le forme ‘esplosive’ della splendida cantante. Date un’occhiata al post che ha infiammato Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto. Elettra è davvero irresistibile nell’ultimo scatto pubblicato nelle sue stories. Il costume, color arancio acceso, mette in risalto le sue curve mozzafiato: Instagram diventa infuocato! E voi, cosa aspetti a seguire la regina del twerking su Instagram? Non ve ne pentirete!